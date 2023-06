Giá nhà 'rẻ như rau': Một bức tranh kinh tế Trung Quốc ảm đạm hậu Covid-19?

Giá nhà mới ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố cấp 1 khác đã tăng 0,1% so với tháng trước, chậm lại so với mức tăng 0,4% so với trong tháng 4, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 15.6.

Trong số 70 thành phố vừa và lớn ở Trung Quốc đại lục được NBS theo dõi, chỉ có 46 thành phố ghi nhận giá nhà tăng, giảm so với con số 62 trong tháng 4. Thị trường nhà để ở cũng yếu hơn, với chỉ có 15 thành phố có giá tăng, giảm so với 36 thành phố trong tháng trước, theo South China Morning Post.