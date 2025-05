Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía bắc sau đêm mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 18.5 và sáng sớm nay 19.5, khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các trạm đo ghi nhận lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.5 đến 3 giờ ngày 19.5 có nơi trên 100 mm như: Na Sầm (Lạng Sơn) 178,6 mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 151,4 mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 135,2 mm; Đức Long (Cao Bằng) 119,4 mm; Cao Tân (Bắc Kạn) 109,4 mm; TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) 106,6 mm…

Lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở tại H.Ba Bể (Bắc Kạn) trong ngày 18.5 làm 4 người chết, 3 người bị thương ẢNH: ANH DŨNG

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, khu vực phía đông Bắc bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Tại khu vực phía tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa cục bộ trên 30 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa to liên tục, kéo dài ở nhiều vùng núi, trung du phía bắc, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong ngày hôm nay.

Cụ thể, tại Lào Cai, Tuyên Quang, từ 21 giờ ngày 18.5 đến 3 giờ ngày 19.5 ghi nhận nhiều nơi có mưa to như: Hoàng Khai 151 mm; Thượng Ấm 136,2 mm (Tuyên Quang); Trịnh Tường 37,6 mm (Lào Cai).

Theo đó, các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, TX.Sa Pa (Lào Cai) và các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn và TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều địa bàn ở các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ.

Cụ thể, tại tỉnh Hà Giang gồm các huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh và TP.Hà Giang. Tỉnh Lạng Sơn gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan và TP.Lạng Sơn.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng xảy ra ở các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường và TP.Phúc Yên.

Tỉnh Bắc Giang, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở địa bàn các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế và TP.Bắc Giang, TX.Việt Yên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các cơ quan chức năng địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó.