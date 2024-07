Cảnh báo ngộ độc methanol

Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho hay đang điều trị 4 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol sau khi cùng uống rượu ở một đám cưới. Trước đó, 1 người đã tử vong là trường hợp uống rượu trong 2 ngày liên tục tại đám cưới. Ngoài ra, một số người khác cũng nghi ngộ độc methanol sau khi tham dự đám cưới trên.



Một trường hợp ngộ độc methanol được điều trị tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai Tư liệu bệnh viện

Một trường hợp khác vào sau đang điều trị tại Trung tâm chống độc cũng do ngộ độc methanol sau khi uống rượu ở nơi khác. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về nguồn rượu, cơ quan chức năng nghi ngờ cùng nguồn rượu dùng tại đám cưới mà 4 bệnh nhân nêu trên đã bị ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai về 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị do ngộ độc methanol. Trong 5 bệnh nhân đó, 1 trường hợp ở Thái Nguyên và 4 trường hợp ở H.Thường Tín, Hà Nội. Các trường hợp này được cho là cùng uống một loại rượu từ Thái Nguyên.

Theo Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, methanol (cồn công nghiệp) khi vào cơ thể chuyển hóa thành a xít formic (chất gây tổn thương não, mù mắt và một loạt hậu quả khác). Quá trình chuyển hóa gây độc của methanol chậm, và sẽ càng chậm khi trong máu có cả thành phần rượu thông thường là ethanol (do ethanol cạnh tranh chuyển hóa với methanol).

Thực tế này thường gặp ở các bệnh nhân khi uống rượu chứa cồn công nghiệp methanol pha trộn với rượu thông thường là ethanol, hoặc sau khi uống rượu dỏm, rượu giả lại uống tiếp các bữa rượu thông thường.

Cồn công nghiệp methanol được đào thải, chuyển hóa rất chậm nên chất độc tồn tại trong cơ thể tới nhiều tuần, nguy cơ gây tổn thương mắt và não nếu không được điều trị. Khi tình trạng ngộ độc xuất hiện chậm sau nhiều ngày, người bệnh dễ nhầm với nhiều bệnh lý khác như bệnh mắt, khó thở, tai biến mạch máu não... dẫn tới bị bỏ sót và chữa muộn, chữa không đúng, tăng nguy cơ tử vong hoặc mù, hôn mê.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị hai Sở triển khai gấp các công việc về điều tra, xử lý và tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn.

Cồn công nghiệp methanol được đào thải, chuyển hóa rất chậm nên chất độc tồn tại trong cơ thể tới nhiều tuần, nguy cơ gây tổn thương mắt và não nếu không được điều trị.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc; các cơ quan chức năng trên địa bàn cần truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp Sở Công thương Hà Nội điều tra, ngăn chặn việc sử dụng, lưu thông sản phẩm rượu nêu trên; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác… lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị hai Sở Y tế tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và cần bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu; tuyệt đối không sử dụng các loại động thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.