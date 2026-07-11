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Cảnh báo người dùng Instagram: Nội dung công khai có thể bị AI sử dụng

Khải Minh
Khải Minh
Meta mặc định cho phép nội dung từ tài khoản Instagram công khai được dùng trong tính năng AI mới, buộc người dùng phải chủ động tắt nếu không đồng ý.

Ngày 7.7 vừa qua, Meta ra mắt Muse Image, mô hình tạo ảnh đầu tiên do Meta Superintelligence Labs phát triển. Bên cạnh khả năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh, công cụ này gây tranh luận vì có thể lấy nội dung từ tài khoản Instagram công khai làm tư liệu tham chiếu.

Người dùng chỉ cần đưa tên tài khoản Instagram công khai vào câu lệnh, Meta AI có thể sử dụng ảnh, video hoặc Reels trên tài khoản đó để tạo hình ảnh mới. Người tạo nội dung AI không cần quen biết hay được chủ tài khoản chấp thuận trước. Chủ sở hữu ảnh cũng không nhận được thông báo khi nội dung của họ được sử dụng.

Theo tài liệu hỗ trợ của Meta được các nguồn dẫn lại, tính năng tái sử dụng được bật mặc định đối với tài khoản Instagram công khai. Cơ chế này đồng nghĩa người dùng phải tự tìm đến phần cài đặt để từ chối, thay vì được hỏi trước khi nội dung được đưa vào công cụ AI.

Tài khoản riêng tư không thuộc phạm vi áp dụng. Vì vậy, chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư cũng là một cách hạn chế người lạ tiếp cận và sử dụng nội dung đã đăng. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể không phù hợp với nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp hoặc người cần duy trì tài khoản công khai.

Cách tắt quyền sử dụng nội dung cho AI trên Instagram

Để kiểm tra cài đặt, người dùng mở Instagram, truy cập trang cá nhân rồi nhấn biểu tượng ba gạch ở góc trên bên phải. Trong mục Cài đặt và hoạt động, chọn Chia sẻ và sử dụng lại.

Tại phần cho phép người khác sử dụng lại nội dung trên Instagram và với các tính năng AI của Meta, người dùng cần tắt hai công tắc Bài viết và Thước phim. Phạm vi của phần bài viết còn bao gồm ảnh đại diện, trong khi tùy chọn thước phim liên quan đến nội dung Reels.

Cảnh báo người dùng Instagram: Nội dung công khai có thể bị AI sử dụng - Ảnh 1.

Để ngăn AI của Meta sử dụng nội dung công khai, vào Cài đặt và hoạt động, chọn Chia sẻ và sử dụng lại, sau đó tắt quyền dùng Bài viết và Thước phim

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tên và ngôn ngữ hiển thị có thể khác nhau tùy phiên bản ứng dụng hoặc tài khoản. Người dùng nên cập nhật Instagram lên phiên bản mới nhất, sau đó kiểm tra lại mục chia sẻ và sử dụng lại. Nếu tùy chọn chưa xuất hiện, nguyên nhân có thể là tính năng đang được Meta triển khai theo từng đợt.

Việc tắt tính năng chỉ ngăn các lượt sử dụng trong tương lai. Những hình ảnh AI đã được tạo trước thời điểm thay đổi cài đặt có thể vẫn tồn tại và không tự động bị xóa. Muse Image hiện được Meta đưa lên ứng dụng Meta AI, trang meta.ai, Instagram Stories tại Mỹ và WhatsApp ở một số thị trường, Facebook cùng Messenger dự kiến được bổ sung sau.

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