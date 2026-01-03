Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Instagram đối mặt thách thức xác thực nội dung khi AI ngày càng tràn lan

Khải Minh
Khải Minh
03/01/2026 08:31 GMT+7

Người đứng đầu nền tảng hình ảnh Instagram cảnh báo người dùng cần chuyển từ niềm tin sang nghi ngờ trong tiếp nhận hình ảnh.

Theo Techspot, Giám đốc Instagram Adam Mosseri gần đây đăng tải một bài viết gồm 20 hình ảnh trên tài khoản cá nhân, nhận định mạng xã hội này đã bước vào “kỷ nguyên nội dung tổng hợp vô hạn”. Theo ông, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến ranh giới giữa hình ảnh thật và giả dần biến mất, buộc người dùng phải thay đổi cách nhìn nhận thông tin trực tuyến.

Instagram đối mặt thách thức xác thực nội dung khi AI ngày càng tràn lan - Ảnh 1.

Bài đăng của Giám đốc Instagram Adam Mosseri, với nội dung cảnh báo rằng “tính xác thực đang trở nên có thể sao chép vô hạn”, đang thu hút nhiều sự quan tâm và chia sẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Ông Mosseri cho biết mô hình chia sẻ ảnh cá nhân, từng là nền tảng ban đầu của Instagram đã “chết” từ nhiều năm trước. Giờ đây, người dùng phải làm quen với thực tế rằng không phải mọi hình ảnh đều phản ánh sự thật. “Tôi từng tin rằng ảnh hay video là ghi lại khoảnh khắc có thật. Điều đó không còn đúng nữa và sẽ mất nhiều năm để chúng ta thích nghi”, ông viết.

Ông Mosseri cho rằng văn hóa thị giác trên mạng đang chuyển dịch từ mặc định tin tưởng sang yêu cầu xác thực. Người dùng sẽ cần để ý ai chia sẻ nội dung và vì lý do gì. “Việc này sẽ không dễ dàng, vì con người có xu hướng tin vào những gì mình thấy”, Mosseri nhận định.

Bài viết trên cũng đề xuất các giải pháp thiết kế cho nền tảng, bao gồm: Phát triển công cụ sáng tạo mới, gắn nhãn nội dung do AI tạo, xác minh ảnh thật, và hiển thị tín hiệu độ tin cậy của người đăng. Các bước này, nếu được áp dụng, sẽ chuyển trách nhiệm xác thực sang hệ thống của Meta - công ty mẹ của Instagram.

Giám đốc Mosseri cũng phản bác quan điểm cho rằng mọi ảnh AI đều là “rác”, dù ông không đưa ra ví dụ cụ thể. Ngoài ra, ông bày tỏ hoài nghi với các hãng máy ảnh đang theo đuổi hiệu ứng siêu thực, cho rằng họ có thể đang bỏ lỡ những thay đổi sâu sắc hơn trong văn hóa hình ảnh.

Những phát biểu của Mosseri được đưa ra trong giai đoạn ngày càng nhiều nền tảng mạng xã hội phải đối mặt với áp lực kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Khi khả năng phân biệt thật giả suy giảm, yêu cầu xác minh tính xác thực đang trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu, không chỉ về mặt công nghệ mà cả trong cách người dùng tiếp nhận thông tin trực tuyến.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
