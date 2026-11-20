Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện cả nước mới có 64 bệnh viện triển khai giám sát kháng kháng sinh, là con số quá ít trong số khoảng 1.700 bệnh viện trên cả nước. Theo các ước tính quốc tế, vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh liên quan hàng triệu trường hợp tử vong trên toàn cầu.

Xét nghiệm vi sinh giúp bác sĩ lựa chọn kháng sinh phù hợp từng người bệnh, giảm nguy cơ xuất hiện và lan rộng của vi khuẩn kháng thuốc ẢNH: BỆNH VIỆN 19-8

Đánh giá thực tế công tác dược lâm sàng (sự tham gia của dược sĩ về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong quá trình điều trị người bệnh - PV) đang rất thiếu và yếu, năng lực xét nghiệm vi sinh hạn chế tại nhiều bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ yêu cầu các bệnh viện phải xây dựng hệ thống giám sát kháng thuốc dựa trên dữ liệu thực chất, tăng cường năng lực xét nghiệm vi sinh, chuẩn hóa chất lượng kháng sinh đồ, hình thành hệ thống cảnh báo sớm và phác đồ kháng thuốc có giá trị để phục vụ điều trị.

Đặc biệt phải quan tâm đến các tác nhân đa kháng thường gặp trong bệnh viện như Acinetobacter baumannii, trực khuẩn mủ xanh và các vi khuẩn đường ruột đã kháng carbapenem (nhóm kháng sinh có phổ kháng khuẩn rất rộng và hoạt tính diệt khuẩn mạnh, thường dùng cho nhiễm khuẩn nặng, khiến điều trị kéo dài, tăng nguy cơ tử vong - PV).

Thực tế, các bác sĩ đã chứng kiến những bệnh nhân vượt qua được suy hô hấp, suy tuần hoàn, được hỗ trợ bằng những kỹ thuật hiện đại nhất, nhưng cuối cùng vẫn có thể tử vong vì nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng, khi các lựa chọn kháng sinh hiệu quả ngày càng thu hẹp.

Ông Cơ cũng lưu ý tăng cường đầu tư cho vi sinh, là các xét nghiệm quan trọng giám sát vi khuẩn kháng thuốc, giúp các bác sĩ kê đơn thuốc hiệu quả. Một đồng đầu tư cho vi sinh tiết kiệm được 1.000 đồng, vì không thể điều trị hiệu quả nếu không có bằng chứng, không có dữ liệu.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, khi làm chặt các giải pháp về kê đơn, giám sát vi khuẩn kháng thuốc, bệnh viện đã tiết kiệm 1/3 kháng sinh Carbapenem và các kháng sinh phổ rộng khác.

"Bỏ 1 đồng, tiết kiệm được 1.000 đồng, đặc biệt, cứu được người bệnh, hạn chế được kháng thuốc", ông Cơ tái khẳng định.

Lạm dụng và sử dụng sai mục đích thuốc kháng vi sinh vật ở người; kháng sinh sử dụng quá mức ở trang trại và nông nghiệp, là các nguyên nhân chính làm gia tăng vi khuẩn kháng thuốc. Hưởng ứng tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc từ ngày 18 - 24.11, với thông điệp "Ngăn chặn kháng thuốc ngay hôm nay", Bộ Y tế kêu gọi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đội ngũ nhân viên y tế và người dân cùng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thực hiện những hành động thiết thực nhằm ngăn chặn sự xuất hiện và lan rộng của tình trạng kháng thuốc.



