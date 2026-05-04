Cảnh báo: Những sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài gây nguy hiểm cho người dùng Việt

1. Quạt gây bỏng

Sản phẩm quạt Breez 2-in-1 bị thu hồi tại Mỹ và Canada ẢNH: UBCTQG

Theo thông báo của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC), Công ty Snooz (Mỹ) đã tiến hành thu hồi khoảng 11.900 sản phẩm quạt phòng ngủ thông minh Breez 2-in-1 xuất xứ từ Trung Quốc đã bán tại Mỹ và khoảng 140 sản phẩm bán tại Canada. Nguyên nhân thu hồi được xác định do đầu nối nguồn bên trong quạt có thể bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm nêu trên được phân phối thông qua các sàn thương mại điện tử như Amazon, Shopify, Kickstarter và một số nhà bán lẻ nhỏ trong thời gian từ tháng 6.2023 đến tháng 12.2025.

Theo đơn vị phân phối, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở tự nguyện sau khi đã ghi nhận 6 trường hợp sản phẩm bị quá nhiệt và bốc khói, trong đó có 1 trường hợp cháy nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm và truy cập website của doanh nghiệp để đăng ký nhận sản phẩm thay thế theo chương trình thu hồi.

2. Các sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt

Các sản phẩm không tuân thủ quy định của Poison Prevention Packaging Act ẢNH: UBCTQG

Công ty Vitaquest International LLC (West Caldwell, New Jersey, Mỹ) đã tiến hành thu hồi khoảng 356.140 sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt do không bảo đảm yêu cầu an toàn đối với bao bì. Cụ thể, các sản phẩm này chứa sắt nhưng bao bì không có cơ chế chống mở bởi trẻ em theo quy định, làm gia tăng nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải, có thể dẫn đến ngộ độc, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau, bao gồm Arey, Bari Life, Bird&Be, Biote, Dr. Fuhrman, NuLife, HMR, Bariatric Pal, Noevir, Zenbean và Sakara.

Các sản phẩm này được phân phối rộng rãi tại nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến như Credo Beauty, Erewhon, Healf, Nutrition World, The Vitamin Shoppe, Fullscript, Ulta Beauty, các phòng khám, website của doanh nghiệp và Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 4.2023 đến tháng 2.2026. Cơ quan quản lý khuyến cáo người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm nêu trên cần bảo quản ngay ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em, đồng thời liên hệ với Vitaquest International để được cung cấp miễn phí nắp/chai chống mở bởi trẻ em hoặc túi bảo quản an toàn theo chương trình thu hồi.

3. Máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay gây bỏng

Máy làm sạch bằng hơi nước bị thu hồi tại Mỹ và Canada do có nguy cơ gây bỏng cho người dùng ẢNH: UBCTQG

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Canada, các sản phẩm máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay BISSELL Steam Shot™ OmniReach™ và Steam Shot™ Omni đã bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng cho người sử dụng. Nguyên nhân được xác định là do phụ kiện của máy có thể bất ngờ bung ra trong quá trình sử dụng, dẫn đến việc phun nước nóng hoặc hơi nước trực tiếp vào người dùng.



Báo cáo của doanh nghiệp, trong tháng 3.2026 đã ghi nhận 1 trường hợp bị bỏng tại Canada và 205 trường hợp tại Mỹ, trong đó có 160 ca bỏng liên quan đến sự cố nêu trên. Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại đây ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ với BISSELL để được cung cấp miễn phí phụ kiện thay thế. Người tiêu dùng đồng thời cần truy cập website của chương trình thu hồi tại địa chỉ steamshot2026.com để đăng ký tham gia và thực hiện theo hướng dẫn, bao gồm việc cung cấp hình ảnh chứng minh đã tiêu hủy sản phẩm.

4. Pin sạc dự phòng nguy cơ cháy nổ

Pin sạc dự phòng bị thu hồi tại Úc ẢNH: UBCTQG

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), sản phẩm pin sạc dự phòng MagSlim 5K hiệu Cygnett (xuất xứ Trung Quốc) đã bị thu hồi tại Úc do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do vỏ pin có thể bị tách tại mối ghép khi xảy ra hiện tượng phồng rộp, làm ảnh hưởng đến pin bên trong, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt hoặc bốc cháy trong quá trình sử dụng, thời gian phân phối từ ngày 16.12.2025 đến ngày 20.4.2026. Sản phẩm được phân phối tại nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến tại Úc, bao gồm website của Cygnett (kể cả qua Amazon và eBay), JB Hi-Fi Limited, Telstra, Officeworks, Relay/WH Smith, Harvey Norman, The Good Guys, Anaconda, Optus, Retravision và Tech2Go. Người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm nêu trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay, kiểm tra mã lô được in tại mặt sau sản phẩm và liên hệ nơi mua để được hoàn tiền toàn bộ hoặc đổi sản phẩm theo chương trình thu hồi.

5. Thang/ghế tháp cho trẻ em bị lật nhào

Thang cho trẻ em của TOETOL HOME bị thu hồi tại Mỹ ẢNH: UBCTQG

Theo thông báo của CPSC, khoảng 3.000 sản phẩm thang/ghế tháp cho trẻ em hiệu TOETOL HOME (model DETD0001) xuất xứ từ Trung Quốc đã bị thu hồi tại Mỹ do tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do kết cấu sản phẩm không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; sản phẩm có thể sập hoặc lật, đồng thời thân trẻ có thể lọt qua các khe bên, dẫn đến nguy cơ kẹt, ngã và chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Báo cáo của doanh nghiệp, đã ghi nhận 18 trường hợp sản phẩm bị sập, trong đó có 11 trường hợp chấn thương (bao gồm bầm tím, trầy xước và vết cắt). Sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối chủ yếu thông qua sàn thương mại điện tử Amazon.com trong khoảng thời gian từ tháng 10.2024 đến tháng 3.2026.

Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng cần ngừng sử dụng ngay sản phẩm nói trên và liên hệ với TOETOL HOME để được hoàn tiền toàn bộ. Người tiêu dùng đồng thời cần tháo rời và tiêu hủy sản phẩm theo hướng dẫn.

6. Hộp bàn chải gây bỏng hóa học

Một số sản phẩm có chứa pin cúc bị thu hồi tại Mỹ ẢNH: UBCTQG

Theo thông báo của CPSC, khoảng 48.000 sản phẩm hộp bàn chải đánh răng điện trẻ em Sonic Pro đã bị thu hồi tại Mỹ do tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do sản phẩm có chứa pin lithium dạng cúc áo có thể dễ dàng tiếp cận, trong khi bao bì không có đầy đủ cảnh báo theo quy định. Việc trẻ nuốt phải pin cúc áo có thể gây bỏng hóa học nội tạng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối trực tuyến thông qua website TryAutobrush.com trong khoảng thời gian từ tháng 3.2023 đến tháng 12.2025. Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng cần ngừng sử dụng ngay sản phẩm, để xa tầm tay trẻ em và liên hệ với Autobrush để được hoàn tiền 5 USD (dưới dạng tín dụng cửa hàng). Người tiêu dùng cần ghi rõ "Recalled" lên sản phẩm bằng bút không xóa và gửi hình ảnh tới địa chỉ email recall-support@autobrush.com, sau đó thực hiện thải bỏ sản phẩm theo hướng dẫn.