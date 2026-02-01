Cảnh báo sớm về 'hoang địa tận thế' ở Gaza bị quan chức ngoại giao Mỹ ngăn chặn

Vào đầu năm 2024 (chỉ ba tháng sau khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ), nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã soạn một bản cảnh báo gửi các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden:

Báo cáo viết miền bắc Gaza đã trở thành một "vùng hoang địa tận thế" với tình trạng thiếu lương thực và viện trợ y tế nghiêm trọng.

Thông điệp nội bộ này liệt kê những cảnh tượng chi tiết khủng khiếp mà nhân viên Liên Hiệp Quốc tận mắt chứng kiến trong một sứ mệnh tìm hiểu thực tế nhân đạo gồm hai phần vào tháng 1 và tháng 2.2024.

Họ báo cáo đã nhìn thấy xương người trên đường, thi thể bị bỏ rơi trong ô tô và "nthảm họa về nhu cầu nhân đạo, đặc biệt là về thực phẩm và nước uống an toàn".

Tuy nhiên, theo các cuộc phỏng vấn với bốn cựu quan chức và các tài liệu được Reuters tiếp cận, đại sứ Mỹ tại Jerusalem và cấp phó của ông đã chặn bản điện văn này không cho phổ biến rộng rãi hơn trong chính phủ Mỹ với lý do nó thiếu tính cân bằng.