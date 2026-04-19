Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Health Shots, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng thành phần cơ thể, cụ thể là vị trí tích tụ mỡ và sức mạnh cơ bắp mới là chìa khóa dự báo chính xác nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Nghiên cứu quy mô lớn từ Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ đã theo dõi hơn 412.000 người trong suốt 9 năm để tìm hiểu mối liên hệ giữa thể trạng và sức khỏe trí não. Kết quả cho thấy, những người béo phì, có lượng mỡ bụng cao có nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như Alzheimer hay Parkinson cao hơn 13%. Đáng chú ý, nếu mỡ thừa tập trung nhiều ở vùng cánh tay, nguy cơ này sẽ tăng lên tới 18%. Ngược lại, những cá nhân sở hữu khối lượng cơ bắp và sức mạnh thể chất tốt lại có khả năng phòng vệ tự nhiên trước các căn bệnh này.

Cảnh báo sự liên quan của béo phì đến bệnh sa sút trí tuệ