Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cảnh báo sự liên quan của béo phì đến bệnh sa sút trí tuệ
Video Sức khỏe

Trang Châu - Bùi Oanh
19/04/2026 20:00 GMT+7

Lối sống và chế độ dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn đóng vai trò quyết định đối với tốc độ lão hóa của não bộ. Những thói quen như tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thiếu hụt vitamin D hay lạm dụng rượu bia dẫn đến béo phì từ lâu đã được xác định là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Health Shots, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng thành phần cơ thể, cụ thể là vị trí tích tụ mỡ và sức mạnh cơ bắp mới là chìa khóa dự báo chính xác nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Nghiên cứu quy mô lớn từ Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ đã theo dõi hơn 412.000 người trong suốt 9 năm để tìm hiểu mối liên hệ giữa thể trạng và sức khỏe trí não. Kết quả cho thấy, những người béo phì, có lượng mỡ bụng cao có nguy cơ mắc các bệnh thần kinh như Alzheimer hay Parkinson cao hơn 13%. Đáng chú ý, nếu mỡ thừa tập trung nhiều ở vùng cánh tay, nguy cơ này sẽ tăng lên tới 18%. Ngược lại, những cá nhân sở hữu khối lượng cơ bắp và sức mạnh thể chất tốt lại có khả năng phòng vệ tự nhiên trước các căn bệnh này.

Khám phá thêm chủ đề

béo phì bệnh béo phì sa sút trí tuệ thoái hóa thần kinh Alzheimer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận