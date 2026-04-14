Hai tháng giành giật sự sống của em bé sinh non tại Bệnh viện Phương Nam

Một em bé sinh non ở tuần thai 30, nặng vỏn vẹn 1.200 gram và suy hô hấp nghiêm trọng ngay sau chào đời, đã được ekip Bệnh viện Phương Nam hồi sức kịp thời và chăm sóc theo phác đồ “giờ vàng”. Suốt hơn hai tháng nằm tại Đơn vị Hồi sức Sơ sinh, bé được điều trị theo chiến lược bảo vệ não – bảo vệ phổi, kết hợp dinh dưỡng chuyên biệt từ sữa mẹ và vật lý trị liệu thần kinh – vận động. Nhờ đó, bé không chỉ vượt qua giai đoạn nguy kịch mà tăng trưởng đạt trên 3kg trước ngày xuất viện và theo kịp các chỉ số của một trẻ khỏe mạnh.
