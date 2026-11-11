Cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá 'tụt hậu' sau 13 năm không đổi

Tại dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất diện tích cảnh báo sức khỏe lên 85% diện tích mỗi mặt chính của bao bì thuốc lá.

Cơ quan chức năng cũng đề xuất quy định nhà sản xuất phải bổ sung và thường xuyên cập nhật nội dung cảnh báo, trong đó có thông tin hỗ trợ cai thuốc và tác hại của phơi nhiễm với khói thuốc lá.

Theo Bộ Y tế, diện tích cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá của Việt Nam ở mức 50% trong hơn 13 năm qua. Nội dung cảnh báo hiện chủ yếu tập trung vào hình ảnh và thông điệp về tác hại của thuốc lá, thiếu thông tin giúp người hút thuốc tiếp cận hỗ trợ để cai thuốc, như thông tin về đường dây tư vấn cai thuốc lá miễn phí.

Sau nhiều năm, diện tích cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá tại Việt Nam vẫn ở mức 50%, Bộ Y tế đề xuất tăng lên 85% ẢNH: LIÊN CHÂU

TS Nguyễn Huy Quang, Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Tổng hội Y học Việt Nam, đánh giá, Việt Nam đang tụt hậu so với thế giới. Năm 2013, khi quy định cảnh báo sức khỏe chiếm 50% diện tích mặt trước và mặt sau bao thuốc, Việt Nam từng đứng thứ 28 trong số các quốc gia có quy định về cảnh báo sức khỏe.

Sau hơn 13 năm, Việt Nam đang xếp thứ 95 trong số 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có quy định về cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc và thuộc nhóm cuối tại ASEAN, trong khi nhiều nước đã nâng diện tích cảnh báo lên trên 75 - 85%.

Ở Đông Nam Á, Đông Timor áp dụng cảnh báo chiếm trung bình 92,5% diện tích bao thuốc, gồm 85% mặt trước và 100% mặt sau; Thái Lan áp dụng mức 85% ở cả hai mặt. Brunei, Lào, Myanmar và Singapore quy định mức 75%.

Theo các nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành do Trường đại học Y tế Công cộng thực hiện, tỷ lệ nam giới đang hút thuốc đã bắt đầu hút trước độ tuổi 15 vào khoảng gần 10%. Cứ 10 người hút thuốc thì khoảng 6 người bắt đầu hút từ khi còn trẻ. Hút thuốc từ sớm có thể dẫn đến lệ thuộc nicotine trong thời gian dài, tác hại với sức khỏe.

Theo đó, việc cảnh báo bằng hình ảnh với diện tích đủ lớn giúp truyền tải thông tin về tác hại của thuốc lá thường xuyên, trực tiếp đến người hút thuốc và cộng đồng; góp phần ngăn ngừa việc thử và bắt đầu sử dụng thuốc lá.

Nội dung cảnh báo cần cung cấp đầy đủ hơn thông tin về tác hại của việc phơi nhiễm với khói thuốc lá để nâng cao nhận thức về những nguy cơ đối với người xung quanh, thay vì chỉ cảnh báo với người hút.

Diện tích cảnh báo trên bao thuốc lá của Việt Nam còn quá nhỏ và vẫn có thể được tăng lên nữa. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị nâng diện tích cảnh báo lên 85% bao bì.