Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá lên 85%

"Sau 13 năm triển khai luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hệ thống cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá tại Việt Nam chưa có sự thay đổi đáng kể. 6 hình ảnh cảnh báo sức khỏe đang áp dụng tại Việt Nam từ tháng 5.2013 đến nay vẫn giữ nguyên diện tích 50% mỗi mặt chính trước và sau của bao bì.

Tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh giúp giảm người hút thuốc lá ẢNH: LIÊN CHÂU

Việc sử dụng các hình ảnh cảnh báo trong thời gian dài khiến người hút thuốc dần quen mắt, làm giảm hiệu quả truyền tải thông điệp. Tỷ lệ người hút thuốc chú ý đến cảnh báo sức khỏe giảm từ 91,1% năm 2015 xuống 80% năm 2024", PGS-TS Lê Thị Thanh Hương, Phó hiệu trưởng Trường đại học Y tế công cộng, cho biết, tại tọa đàm "Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá", do Báo Nhân Dân tổ chức ngày 27.10.

Theo bà Hương, cảnh báo có diện tích lớn hơn, hình ảnh rõ ràng và nội dung mới giúp tăng khả năng thu hút sự chú ý, ghi nhớ thông điệp và nhận thức về những nguy cơ do thuốc lá gây ra.

Ngược lại, khi cảnh báo nhỏ và được sử dụng trong thời gian dài mà không thay đổi, người hút thuốc dễ quen mắt, khiến hiệu quả tác động của cảnh báo suy giảm.

Các số liệu cho thấy, nhóm người hút thuốc chú ý đến cảnh báo sức khỏe có ý định bỏ thuốc cao gấp 2,3 lần so với nhóm không chú ý đến cảnh báo.

Có 63,4% người thuộc nhóm chú ý đến cảnh báo nghĩ đến việc bỏ thuốc. Tỷ lệ cố gắng bỏ thuốc ở nhóm này là 40%, so với 34% ở nhóm còn lại. 6/9 nghiên cứu được dẫn cho thấy tỷ lệ hút thuốc giảm.

Theo một số nghiên cứu tại Việt Nam, khi hình ảnh cảnh báo được phóng to, nhận thức của người hút thuốc về nguy cơ sức khỏe tăng lên. Việc tăng diện tích cảnh báo lên 85% có thể giúp giảm khoảng 815.100 người hút thuốc sau 6 năm.

Do đó, chuyên gia đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe lên ít nhất 85%, dành phần diện tích tăng thêm để phóng to hình ảnh, qua đó nâng cao khả năng thu hút sự chú ý và truyền tải thông điệp về tác hại của thuốc lá.

Hiện, 11 quốc gia đã áp dụng diện tích cảnh báo từ 85% trở lên, trong đó có Thái Lan với mức 85% từ năm 2014.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị, cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh nên chiếm ít nhất 50% diện tích bao bì và diện tích càng lớn càng tốt.