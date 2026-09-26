Khuyến khích các khách sạn thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà

Xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần 2 năm 2026 do Báo Văn hóa phối hợp Quỹ Phòng bệnh triển khai sẽ lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động. Nội dung đánh giá theo thang điểm các tiêu chí: tuân thủ quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá; hệ thống biển báo và thông tin dành cho khách; việc bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; không kinh doanh thuốc lá… Ban tổ chức sẽ thu hồi danh hiệu với khách sạn không duy trì các điều kiện.

ẢNH: BÁ DUY

Theo quy định của luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực dành riêng phải bảo đảm các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Khuyến khích các khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.