Sức khỏe

Ngưng tim vì 3 thói quen nguy hiểm: Thức khuya, hút thuốc, uống quá nhiều cà phê

Duy Tân
Duy Tân
18/03/2026 10:43 GMT+7

Người đàn ông 53 tuổi suýt tử vong vì ngưng tim kéo dài do thói quen thức khuya, mỗi ngày hút 12 điếu thuốc, uống 10 ly cà phê.

Ngày 18.3, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân 53 tuổi bị ngưng tim kéo dài gần 1 giờ do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, bệnh nhân N.N.T (53 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức hoàn toàn sau cơn đau ngực dữ dội kèm mệt lả tại nhà.

Cứu sống người đàn ông bị ngưng tim gần 1 giờ do những thói quen 'xấu' - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân suýt tử vong vì ngừng tim kéo dài do thói quen thức khuya và mỗi ngày hút khoảng 12 điếu thuốc, uống 10 ly cà phê

Ảnh: BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch từ lối sống như mỗi ngày hút thuốc lá trung bình 12 điếu, uống 10 ly cà phê và thường xuyên thức khuya làm việc.

Ngay khi tiếp nhận, xác định bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, ê kíp bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim. Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai khẩn trương với tổng cộng 20 lần sốc điện.

Sau 45 phút nỗ lực liên tục, tim bệnh nhân đập trở lại. Điện tâm đồ sau đó xác nhận tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, buộc đội ngũ y tế tiếp tục kích hoạt quy trình can thiệp chuyên sâu. Chỉ trong vòng 120 phút kể từ khi nhập viện, mạch vành đã được tái thông, góp phần bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng sống.

Để hạn chế tổn thương não và các cơ quan quan trọng sau thời gian ngừng tim kéo dài, bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy kết hợp thuốc trợ tim chuyên sâu. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng tổn thương não, biến chứng thường gặp.

Phòng ngưng tim: Cần xây dựng lối sống lành mạnh

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra đột ngột và diễn tiến nhanh, đặc biệt ở người có lối sống căng thẳng, thức khuya, hút thuốc hoặc lạm dụng chất kích thích. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu như đau ngực, mệt bất thường để tận dụng "thời gian vàng" là yếu tố then chốt quyết định khả năng sống còn.

Qua trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim nêu trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, từ bỏ thuốc lá, hạn chế chất kích thích và thực hiện tầm soát tim mạch định kỳ nhằm phòng ngừa những biến cố nguy hiểm.

Tin liên quan

TP.HCM: Cứu sống người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở

TP.HCM: Cứu sống người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở

Người đàn ông đang sửa nhà thì bị điện giật, người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được các bác sĩ cứu sống sau đó.

TP.HCM: Sặc bánh trôi nước khiến cụ ông hôn mê, ngưng tim

Ngưng tim đột ngột: Nên làm gì để cứu nạn nhân?

Khám phá thêm chủ đề

ngưng tim nhồi máu cơ tim hút thuốc Thức khuya Uống cà phê
