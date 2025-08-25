Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng công nghệ cao

Ngày 25.8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH-CN) cho biết, qua giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II vừa phát hiện liên tiếp 3 vụ sử dụng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo.

Cơ quan chức năng thu giữ thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả ẢNH: CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cụ thể, ngày 21.8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện ra tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm BTS giả, đoàn công tác của trung tâm đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật là 2 thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank có nội dung: "Giờ chót để đổi quà? 10.460 điểm thẻ tín dụng của bạn sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Nhận ngay phần thưởng độc quyền" và tin nhắn giả mạo Vietnam Post với nội dung tin nhắn: "Vui lòng kiểm tra và sửa lại địa chỉ để chúng tôi giao hàng cho bạn".

Trước đó, ngày 7.8, cũng tại TP.HCM, đoàn công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía nam đã bắt giữ 2 thiết bị BTS giả trên một ô tô. Kèm theo là anten, bộ nguồn chuyên dụng và nhiều điện thoại cài phần mềm điều khiển, để gửi tin nhắn lừa người dân truy cập vào đường link cập nhật địa chỉ nhận hàng trực tuyến.

Tang vật đối tượng lừa đảo sử dụng ẢNH: CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Một vụ sử dụng trạm BTS giả khác cũng được Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II phát hiện vào đầu tháng 8.

Đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đã sử dụng 2 thiết bị BTS giả đặt trên ô tô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến đường nhằm phát tán hàng loạt tin nhắn giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nội dung tin nhắn hướng dẫn người dân truy cập đường link giả để nộp phạt vi phạm giao thông, qua đó đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

Đáng chú ý, điểm chung của cả 3 vụ trên đều sử dụng thiết bị BTS giả để gửi tin nhắn hàng loạt, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu truy cập, người dùng có nguy cơ mất tiền và tài sản. 4 đối tượng đã sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, có sự tham gia của người nước ngoài.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, đặc biệt là những mắt xích trong đường dây mua bán, phân phối thiết bị BTS giả và các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn.

Qua các vụ việc vừa phát hiện, Cục Tần số vô tuyến điện tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới bằng công nghệ cao, kết hợp giữa kỹ thuật giả mạo trạm BTS và các chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng trong thời đại số.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.