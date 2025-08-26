Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo thuốc mua qua mạng có chứa phenylbutazone cực nguy hiểm

Liên Châu
Liên Châu
26/08/2025 08:09 GMT+7

Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do tự ý sử dụng sản phẩm có chứa phenylbutazone theo quảng cáo trên mạng xã hội.

Các ca trên đều gặp những biến chứng nghiêm trọng như: sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp…, thậm chí đã có trường hợp tử vong. 

Các sản phẩm được các bệnh nhân nói trên mua trên mạng, không rõ nguồn gốc, không phải thuốc được cấp phép lưu hành. Hầu hết các trường hợp đều khởi phát muộn, ít nhất 1 tuần kể từ khi bắt đầu dùng sản phẩm chứa phenylbutazone, thậm chí có thể sau 1 - 3 tháng mới xuất hiện triệu chứng, gây khó khăn trong việc tìm nguyên nhân gây dị ứng. Những triệu chứng ban đầu có thể gây nhầm lẫn với những triệu chứng do bệnh lý nhiễm trùng. Vì vậy, thời gian chẩn đoán bị kéo dài dẫn đến không được can thiệp điều trị sớm. Tên sản phẩm thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không thể nhớ hoặc đọc lại đúng tên sản phẩm hoặc hoạt chất đã dùng.

Cảnh báo nguy hiểm từ thuốc phenylbutazone mua qua mạng cho sức khỏe người dân - Ảnh 1.
Cảnh báo nguy hiểm từ thuốc phenylbutazone mua qua mạng cho sức khỏe người dân - Ảnh 2.

Các sản phẩm chứa phenylbutazone do người bệnh mua qua mạng

ẢNH: CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Phenylbutazone là thuốc chống viêm đã bị Bộ Y tế VN cấm lưu hành từ năm 2013 (theo Công văn số 2760/QLD-CL ngày 25.4.2013.) Thuốc này cũng đã bị cấm tại nhiều quốc gia, do nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng như: hội chứng DRESS (sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương gan, thận, tim, phổi); hội chứng Lyell (hoại tử da nhiễm độc) khiến da bong tróc như bỏng nặng; nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao… Thuốc cũng gây suy tủy xương, xuất huyết tiêu hóa, suy thận cấp.

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các sở y tế, yêu cầu thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa phenylbutazone. Khi phát hiện sản phẩm có chứa phenylbutazone lưu hành trên thị trường, cần báo ngay đến sở y tế và các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân không tự ý mua thuốc chữa bệnh qua truyền miệng hoặc qua mạng xã hội; người dân đến các cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn, điều trị, mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh rà soát, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo không đúng quy định về sản phẩm chứa phenylbutazone để tránh hiểu lầm đây là thuốc được cấp phép sử dụng tại VN, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về mua bán thuốc, đặc biệt là về nguồn gốc xuất xứ của thuốc. Lưu ý, Cục không cấp phép nhập khẩu nguyên liệu phenylbutazone cũng như thành phẩm thuốc có chứa phenylbutazone.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Các trường hợp dị ứng thuốc nặng, ngoài việc mất nhiều thời gian để có thể phục hồi hoàn toàn, dù đã khỏi thì vẫn có nguy cơ tái phát (kể cả không tiếp xúc lại với thuốc) và tiềm ẩn nhiều biến chứng muộn sau này. Phenylbutazone là thuốc cấm vì nguy cơ gây dị ứng nghiêm trọng, suy đa tạng, thậm chí tính mạng. Các ca bệnh là minh chứng rõ ràng nhất. Do đó, người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng bất kỳ thuốc gì khi chưa có chỉ định bác sĩ".

Hành vi vô trách nhiệm

Tiến sĩ - bác sĩ cao cấp Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo: "Việc mua bán thuốc cấm như phenylbutazone trên mạng là hành vi vô trách nhiệm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân. Chúng tôi kịch liệt lên án và kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh mọi đối tượng vi phạm. Sức khỏe người dân không phải món hàng để trục lợi". Bác sĩ Phương cũng đề nghị người dân quyết liệt "nói không với thuốc không rõ nguồn gốc".

Tin liên quan

Cảnh báo: Uống cà phê cách này có thể tăng nguy cơ ung thư

Cảnh báo: Uống cà phê cách này có thể tăng nguy cơ ung thư

Nhiều người thường bắt đầu ngày mới với tách cà phê yêu thích. Trong khi một số người thưởng thức từng ngụm cà phê đá sảng khoái, thì nhiều người khác lại thích nhâm nhi tách cà phê bốc khói thơm lừng.

Khám phá thêm chủ đề

phenylbutazone Mua thuốc qua mạng cảnh báo mua thuốc qua mạng Bệnh viện bạch mai Sốt cao Phát ban Xuất huyết Bộ Y tế suy gan Nhiễm độc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận