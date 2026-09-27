Cảnh báo từ công an: Đừng chủ quan với 3 thói quen này...

Cháy nổ vì cắm sạc điện thoại, laptop, sạc xe điện... qua đêm



Tại buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn P.Bình Quới (TP.HCM) ngày 25.9, đại úy Trần Chung Anh (Công an P.Bình Quới) cho biết một trong những thói quen dễ gây cháy nổ tại nhà là sạc điện thoại, laptop, sạc xe đạp điện qua đêm mà không trông coi.



Nhiều bạn trẻ có thói quen sạc lap top, điện thoại, sạc dự phòng, xe điện... qua đêm ẢNH: THANH ĐA

Đại úy Trần Chung Anh vẫn nhớ như in vụ nổ pin laptop vào khoảng 12 giờ trưa trong ngôi nhà trên đường Bình Lợi. "Lúc này chủ nhân ra ngoài ăn cơm, laptop đang sạc đặt trên ghế sofa gây cháy lan ra, hàng xóm xung quanh phát hiện gọi cho chúng tôi", đại úy Chung Anh nhớ lại.

Sạc pin qua đêm là thói quen của nhiều người. Trong đó phải kể đến việc sạc xe điện qua đêm. "Theo nghiên cứu, 1 pin xe điện phát nổ chỉ trong 17 giây khói sẽ tràn ngập căn phòng 15 m2. Cháy đêm rất khó di chuyển và thoát nạn", đại úy Chung Anh cho biết.

Nói thêm về điều này, trung tá Phạm Văn Đờn (Công an P.Bình Quới), chia sẻ thực tế khói độc mới là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các vụ hỏa hoạn. Khói độc có thể khiến nạn nhân mất phương hướng, bất tỉnh hoặc tử vong do ngạt trước khi tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa.

Trung tá Đờn khuyến cáo nên sạc xe điện vào ban ngày, khi đi xe điện về nên cho xe nghỉ ngơi từ 30 đến 60 phút để pin nguội mới sạc, tránh trường hợp xe mới đi về đã sạc dễ dẫn tới nguy cơ cháy nổ.

Ra ngoài quên tắt quạt, thiết bị điện

Theo đại úy Trần Chung Anh, một thói quen khác khá phổ biến ở người là rời khỏi nhà nhưng quên tắt quạt, các thiết bị điện hoặc để chúng hoạt động trong thời gian dài. Đại úy Trần Chung Anh thông tin về vụ cháy ở cư xá Thanh Đa mới đây bắt nguồn từ việc người dân quên tắt quạt khi ra ngoài.

Đại úy Trần Chung Anh ẢNH: THANH ĐA

Đáng lo ngại hơn, một số người còn tự ý xử lý khi hệ thống điện liên tục ngắt mà không tìm hiểu nguyên nhân. Đại úy Chung Anh kể, trong một lần kiểm tra thực tế, vô tình phát hiện một gia đình dùng băng keo dán cố định cầu dao tự động, khi thiết bị này liên tục tự động ngắt điện.

"Khi vào nhà, tôi thấy cầu dao tự động dán băng keo nên hỏi tại sao. Chủ nhà nói mỗi lần đun nấu, sử dụng ấm siêu tốc thì cầu dao tự động lại sụp xuống, khiến điện bị ngắt. Vì muốn tiếp tục sử dụng nên lấy băng keo dán lại", đại úy Chung Anh kể.

Đại úy Chung Anh giải thích cho người dân rằng việc cầu dao tự động ngắt điện là một cơ chế bảo vệ của hệ thống điện. cầu dao tự động được lắp đặt để ngắt nguồn khi hệ thống dây dẫn xảy ra sự cố, khi nhiều thiết bị điện được sử dụng cùng lúc gây quá tải. Ngoài ra, bản thân thiết bị này có thể gặp vấn đề, cần được kiểm tra.

Cắm nhiều thiết bị điện vào 1 ổ điện, dây dẫn

Thói quen cắm quá nhiều thiết bị, đặc biệt là các thiết bị công suất lớn như: bếp điện, ấm siêu tốc, máy sấy, bàn ủi... khiến tổng dòng điện có thể vượt khả năng chịu tải của ổ cắm hoặc dây dẫn, dẫn tới chảy lớp cách điện, chập điện và có thể phát sinh cháy.

Không tự ý đấu nối, dán băng keo vào aptomat ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại úy Trần Chung Anh khuyến cáo tuyệt đối không được cầm vị trí loa phun (đánh dấu vàng) khi dùng bình chữa cháy bởi dễ bị bỏng, hoại tử tay ẢNH: THANH ĐA

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện và phát triển nhanh chóng loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú dạng "hộp ngủ" (sleepbox), người thuê chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên.

Qua thực tế, cho thấy đây là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân do đặc điểm: mật độ người cư trú dày đặc trong không gian nhỏ hẹp, dùng nhiều vật liệu dễ cháy để ngăn phòng và hệ thống điện thường bị quá tải, không đảm bảo lối thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố…

Trung tá Lê Tấn Châu khuyến cáo phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của tất cả mọi người. "Không tự ý câu móc, đấu nối thêm dây điện, ổ cắm trong hộp ngủ. Tuyệt đối không sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn bên trong không gian hẹp của hộp ngủ", trung tá Châu lưu ý.