Thế giới

Cảnh báo về biến thể 'siêu cúm' đang lây lan khắp nước Mỹ

Bảo Hoàng
21/12/2025 08:01 GMT+7

Các thành phố tại Mỹ cảnh báo về nguy cơ lây lan của một biến thể cúm mới, trong bối cảnh hoạt động đi lại tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ.

The Hill ngày 20.12 đưa tin thành phố New York đã ghi nhận gần 14.000 ca nhiễm cúm trong tuần đầu tiên của tháng 12. Con số này tăng gần 460 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khi thành phố ghi nhận khoảng 2.500 ca.

“Chúng tôi thấy sự gia tăng đột biến ở New York là do mật độ dân số cao hơn ở đó. Đây là điểm đến của du lịch nội địa và quốc tế”, bác sĩ Ulysses Wu, Trưởng khoa dịch tễ học tại Bệnh viện Hartford ở bang Connecticut, cho biết.

Cảnh báo về biến thể 'siêu cúm' đang lây lan khắp nước Mỹ - Ảnh 1.

Người dân New York đeo khẩu trang khi ra đường

ẢNH: REUTERS

Bác sĩ Andrew Pekosz, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg ở bang Maryland, nói rằng dữ liệu cho thấy chủng "siêu cúm", hay được gọi là nhánh phụ K, đang lây lan khắp mọi nơi có dịch cúm.

“Colorado, Louisiana và New York là những tiểu bang đang trải qua sự gia tăng rất nhanh về số ca mắc cúm. Thậm chí ở những nơi như bang Maryland, vốn không có nhiều ca bệnh, thì vi rút thuộc nhánh phụ K vẫn đang chiếm ưu thế.

Mùa cúm năm nay bắt đầu sớm và đã gây ảnh hưởng trên toàn cầu. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo biến thể đột biến của bệnh cúm, được gọi là siêu cúm, đang lây lan ở nhiều nơi.

Biến thể “siêu cúm” xuất hiện vào mùa hè và nhanh chóng lây lan ở nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Anh và Canada. Đây là một đột biến của chủng H3N2 của vi rút cúm A.

Biến thể phụ K mang những triệu chứng tương tự cúm A và nghiêm trọng hơn cúm B, bao gồm sốt, ho, đau họng, nghẹt mũi, đau nhức cơ thể, đau đầu và mệt mỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vắc xin phòng cúm, đeo khẩu trang, rửa tay, vệ sinh kỹ những bề mặt tiếp xúc để giảm nguy cơ mắc cúm.

Tin liên quan

Anh cảnh báo tình huống xấu nhất do 'siêu cúm' lan mạnh

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã cảnh báo tình huống tồi tệ nhất trong mùa đông này khi số ca bệnh cúm đang tăng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

siêu cúm cúm A H3N2 vắc-xin phòng Cúm
Bình luận (0)

