Thế giới

Anh cảnh báo tình huống xấu nhất do 'siêu cúm' lan mạnh

Vi Trân
Vi Trân
11/12/2025 19:17 GMT+7

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã cảnh báo tình huống tồi tệ nhất trong mùa đông này khi số ca bệnh cúm đang tăng mạnh.

NHS ngày 11.12 công bố số liệu cập nhật về tình hình bệnh cúm và số ca nhập viện tại Anh. Theo đài Sky News, NHS cảnh báo dịch vụ y tế đang đối diện tình huống xấu nhất trong tháng 12 với số ca bệnh "siêu cúm" gia tăng.

Anh cảnh báo tình huống xấu nhất do 'siêu cúm' lan mạnh - Ảnh 1.

NHS cảnh báo các bệnh viện Anh đang đối diện tình huống xấu nhất vào mùa đông này do cúm

ẢNH: REUTERS

NHS nói rằng hiện tại số bệnh nhân mắc cúm mỗi ngày đủ để lấp đầy giường bệnh tại hơn 3 bệnh viện trực thuộc. Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nhập viện do cúm đã tăng hơn 50% chỉ trong một tuần.

Cụ thể, trong tuần trước, có trung bình 2.660 bệnh nhân cúm điều trị nội trú mỗi ngày. Đây là con số cao nhất so với cùng thời điểm của những năm gần đây và tăng 55% so với một tuần trước đó.

Các lãnh đạo NHS cảnh báo số bệnh nhân cúm tại bệnh viện đã tăng mạnh từ tuần được thống kê và chưa thấy đỉnh điểm.

Giáo sư Meghana Pandit, Giám đốc y khoa quốc gia NHS, cảnh báo "siêu cúm" đang tấn công các bệnh viện giữa thời điểm nhu cầu cấp cứu đang ở mức kỷ lục. Cộng với nguy cơ đình công của các bác sĩ nội trú, đợt sóng siêu cúm chưa từng thấy này đang khiến NHS đối diện tình huống xấu nhất vào thời điểm này của năm, với nhân viên phải làm việc hết sức để chăm sóc tối đa cho bệnh nhân, bà Pandit nói.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân mắc novovirus tại bệnh viện cũng tăng 35% trong cùng thời gian.

NHS cảnh báo các virus mùa đông đang lấp đầy giường bệnh tại các bệnh viện. Dịch vụ y tế kêu gọi người dân tiêm vắc xin ngừa cúm kịp thời. Theo số liệu, thêm gần 400.000 người đã được tiêm trong năm nay so với năm ngoái.

Bác sĩ Chris Streather, Giám đốc y khoa khu vực của NHS Anh tại London, cho biết mùa cúm trong mùa đông này là giai đoạn tồi tệ nhất của London từ thời đại dịch Covid-19. Tuần trước, có 259 bệnh nhân điều trị cúm tại bệnh viện, cao gần gấp 3 lần so với năm ngoái. Ông Streather bày tỏ lo ngại vì chủng cúm chưa cho thấy dấu hiệu qua đỉnh điểm.

Theo trang The Independent, các bệnh viện trên khắp nước Anh cũng đang chứng kiến số lượng trẻ em nhập viện cấp cứu do mắc cúm tăng lên. Một số trường học đã buộc phải đóng cửa để ngăn ngừa lây lan chủng H3N2 mới.

Vào tháng 2, giới chức sẽ chọn loại vắc xin để tiêm phòng trước mùa đông tiếp theo. Tuy nhiên, chủng cúm H3N2 này đã tiến hóa nhiều hơn bình thường trong mùa hè qua và khiến nó khác biệt với chủng mà vắc xin có thể phòng ngừa. Điều này làm dấy lên lo ngại vắc xin được chọn có thể giảm hiệu quả.

