Diễn biến dịch cúm nghiêm trọng ở Mỹ

Mỹ khuyến cáo người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc xin cúm Ảnh: AFP

CDC đã phân loại mùa cúm 2024 - 2025 là nghiêm trọng đối với tất cả các nhóm tuổi, theo cập nhật mới nhất được đăng trên trang web của CDC ngày 14.2. Cũng theo cơ quan này, số ca tử vong vì cúm chiếm 2,6% tổng số ca tử vong trong tuần kết thúc vào ngày 8.2, so với 1,5% do Covid-19 gây ra. CDC ước tính đã có ít nhất 29 triệu ca bệnh, 370.000 ca nhập viện và 16.000 ca tử vong do cúm tính từ khi bắt đầu mùa cúm 2024 - 2025 ở Mỹ.

Ngoài ra, giới chức y tế bang Wyoming ngày 14.2 thông báo một phụ nữ lớn tuổi ở bang này đã nhập viện vì cúm gia cầm H5N1. Đây là người mắc H5N1 đầu tiên ở Wyoming, theo AP. Trong diễn biến khác, AFP dẫn nguồn thạo tin nói chính quyền Tổng thống Donald Trump sa thải gần 50% trong số khoảng 140 thành viên một nhóm chuyên gia dịch tễ học ưu tú được gọi là "thám tử bệnh tật" của CDC. Đến hôm qua chưa có thông tin về phản ứng của Nhà Trắng về thông tin này.