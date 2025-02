Dịch cúm diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo bệnh cúm tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực ở bắc bán cầu, trong đó có Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và một số khu vực khác. Bắc Mỹ chủ yếu do vi rút cúm A, châu Âu do các vi rút cúm thuộc mọi phân nhóm, và châu Á chủ yếu do chủng H1N1.

Diễn biến tại Anh, Mỹ

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) vừa cho hay tỷ lệ mắc bệnh cúm đang ở mức cao nhất kể từ đại dịch cúm lợn năm 2009. Mỹ ghi nhận ít nhất 24 triệu ca bệnh, 310.000 ca nhập viện và 13.000 ca tử vong do cúm trong mùa này, theo Reuters ngày 8.2 dẫn báo cáo của CDC. Có đến 7,8% số bệnh nhân đến khám tại các cơ sở ngoại trú trong tuần kết thúc vào ngày 1.2 là do các bệnh giống cúm, tăng liên tục trong vài tuần qua.

Theo dữ liệu do CDC Mỹ thu thập từ các phòng thí nghiệm, 31,6% số ca xét nghiệm tuần qua cho kết quả dương tính với cúm A. CDC Mỹ cảnh báo nhiều bang vẫn chưa đạt đỉnh dịch cúm trong mùa này. Trong khi đó, nhằm đối phó cúm gia cầm, Thống đốc Kathy Hochul tại bang New York ngày 7.2 buộc tất cả các chợ gia cầm sống tại TP.New York, các hạt Westchester, Nassau và Suffork phải tạm đóng cửa ít nhất 5 ngày.

Một biển cảnh báo tại khu vực trang trại nhiễm cúm gia cầm gần vùng Wem ở Anh ẢNH: REUTERS

Tại Anh, chính phủ vừa ban hành lệnh cấm "tập trung gia cầm" trên cả nước, nhằm ứng phó tình trạng lây lan dịch cúm tại "nhiều khu vực". Lệnh cấm có hiệu lực từ trưa 10.2 (giờ địa phương) liên quan các loài vịt, gà, ngỗng, thiên nga, gà lôi, gà gô, chim cút và gà tây, theo tờ Daily Mail dẫn thông cáo của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh.

Trước đó, giới chức Anh ghi nhận một bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm tại khu vực West Midlands, được cho là lây nhiễm từ một trang trại nơi người này tiếp xúc với nhiều gia cầm nhiễm bệnh.

Cảnh báo chủng cúm gia cầm 'thông minh' tìm cách lây nhiễm sang động vật

Tình hình châu Á

Tại Nhật Bản, theo Đài Nippon, dịch cúm gia cầm lây lan nhanh kể từ đầu năm với 5,4 triệu gia cầm bị tiêu hủy trong tháng 1. Theo Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp, có 43 cụm dịch cúm gia cầm trong mùa này tính đến ngày 24.1. Cơ quan này đã lập các nhóm chuyên trách tại các tỉnh Chiba, Aichi và Iwate để tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan.

Về bệnh cúm nói chung, theo tờ Tempo, Nhật đang đối phó đợt dịch tồi tệ nhất trong 25 năm, với 317.812 ca được ghi nhận tại 5.000 cơ sở y tế trong tuần cuối năm 2024. Tình hình dịch cúm tại Nhật còn gây chú ý sau khi nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên tử vong do biến chứng bệnh cúm hôm 2.2 khi đang du lịch ở nước này.

Cũng tại Đông Bắc Á, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA) ngày 7.2 cho hay tình hình cúm ở nước này vẫn xếp ở ngưỡng dịch bệnh, dù số ca bệnh giảm 4 tuần liên tiếp. Cụ thể, theo tờ The Korea Herald, tỷ lệ mắc cúm trong tuần cuối tháng 1 là 30,4 ca/1.000 bệnh nhân ngoại trú. Trước đó, nhằm đối phó đợt cúm, KDCA cho phép những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai được hưởng bảo hiểm y tế đối với thuốc kê toa kháng vi rút.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc hôm 9.1 thông báo tỷ lệ mắc vi rút cúm ở nước này có dấu hiệu chậm lại, dù vi rút gây viêm phổi trên người (HMPV) vẫn ở mức cao. Giới chức y tế Trung Quốc hôm 12.1 cho biết số ca cúm tính từ đầu năm ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái và bác bỏ tin đồn về khả năng xuất hiện căn bệnh bắt nguồn từ một dòng vi rút mới.