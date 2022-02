Cánh chim lạ của U.23 Việt Nam Nguyễn Trung Thành với những cú đá phạt tuyệt vời

Đó là trận cuối vòng bảng khi mà đội TP.HCM không còn hy vọng gì vì đã sớm bị loại nhưng vẫn siết chặt tay nhau đá vì danh dự, trong khi chủ nhà PVF Hưng Yên lực lượng hùng hậu hơn, muốn thắng tiếp để khẳng định vị trí trước đối thủ yếu, bị tổn thất lực lượng do có một số vị trí dính covid-19. Ai cũng nghĩ trận này PVF Hưng Yên sẽ thắng thậm chí là thắng đậm. Nhưng diễn biến trên sân cho thấy tất cả đều việt vị vì TP.HCM đã chơi một trận đầy quả cảm mà người nổi bật hơn ai hết chính là đội trưởng Nguyễn Trung Thành.

Giữa hiệp 1 trận này khi thế trận đang giằng co và TP.HCM bị ép nhiều hơn thì Trung Thành đã đặt dấu ấn bằng một kiệt tác. Hưởng quả sút phạt trực tiếp từ hơn 25m, Trung Thành tung cú sút bằng chân trái chính xác đến từng milimét đưa bóng bay thẳng vào góc cao khuôn thành thủ môn của PVF Hưng Yên. Bàn thắng nhanh và xuất sắc này khiến cả sân như bật dậy hoan nghênh. Còn Thành thì làm động tác ăn mừng một cách đầy cảm xúc mãnh liệt.

Khi đó sau trận tôi có hỏi Trung Thành về cú sút quá đẹp này, anh nói: “ Em cứ cố gắng tập đi tập lại nhiều lần trong các buổi tập. Em rất thích các danh thủ thế giới sút phạt bằng chân trái, còn ở Việt Nam xem anh Quang Hải đá phạt em rất mê, nhất là bàn thắng cầu vồng tuyết vào lưới Uzbekistan ở vòng chung kết U.23 châu Á 2018. Em quan sát và học nhiều từ thế đứng, cách di chuyển và cách đặt trọng tâm vào quả bóng để sút bóng theo hướng mong muốn của mình của anh Hải. Em rất vui vì ghi bàn hôm nay và hy vọng sau này còn có dịp ghi những bàn tương tự như thế”.





Mong ước đó của Trung Thành đã sớm thành hiện thực khi anh may mắn được sắp đá chính trong đội U.23 Việt Nam trận gặp Thái Lan. Nói may mắn vì chính Thành trước khi sang Campuchia xác định rất khó có mặt trong đội hình chính vì đá tập và lên bộ khung, anh chỉ được đưa vào sân thay người. Bản thân Thành cũng không nghĩ mình được chơi trận quan trọng như đá với Thái Lan nếu như các đồng đội khác không bị covid-19. Nhưng đúng là vận rủi của người này lại là may mắn của người khác nên Trung Thành đã tận dụng cơ hội trời cho này để chứng tỏ mình. Cú đá phạt chếch bên phải này tuy không giống cự ly và góc sút của quả đá phạt ghi bàn vào lưới PVF Hưng Yên ở giải U.21 quốc gia, nhưng giống nhau ở chỗ chính là sự tự tin, quyết đoán và hoàn hảo một cách không chê vào đâu được.

Trung Thành từ 4 năm qua là cái tên nổi bật của bóng đá trẻ TP.HCM. Anh cùng với Nguyễn Ngọc Hậu là 2 mũi nhọn được yêu thích mỗi khi các HLV Nguyễn Hồng Phẩm, Hà Vương Ngầu Nại hay Nguyễn Hoàng Xuân Trúc nắm các đội U.17, U.19 và U.21 thi đấu các giải trẻ. Nếu Ngọc Hậu đá cắm với chiều cao tốt, giống Lê Huỳnh Đức ngày xưa thì Trung Thành chơi tự do phía sau hoặc có lúc lệch trái hệt như Bùi Sỹ Thành trong đội hình Công an TP.HCM trước đây. Về ngoại hình thì màu da sạm nắng của Trung Thành cũng có nét giống đàn anh, cách chơi cũng lắt léo, di chuyển rộng và làm bóng thông minh. Anh đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp U.21 TP.HCM lọt vào VCK U.21 năm 2019 tại Pleiku và Kon Tum. Đặc biệt gần đây anh nổi lên với những cú đá phạt chân trái rất điệu nghệ và ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Với bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan, Trung Thành đã nổi lên như cánh chim lạ của U.23 Việt Nam. HLV Đinh Thế Nam đã rút anh ra sau hiệp 1 có lẽ chỉ là vấn đề chiến thuật để dưỡng sức và bảo đảm đôi chân bảo toàn cho một kỳ vọng mới cho bán kết, thậm chí chung kết của U.23 Việt Nam. Hy vọng rằng Trung Thành sẽ còn chứng tỏ nhiều hơn nữa vì lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy một cầu thủ của TP.HCM tỏa sáng ở giải quốc tế sau nhiều năm bóng đá thành phố ngụp lặn trong khó khăn về công tác đào tạo trẻ.