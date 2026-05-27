Cảnh Điềm gấp rút bán căn hộ 22 triệu USD để trả nợ?

Theo những tài liệu được lan truyền trên mạng và chưa được xác thực chính thức, Cảnh Điềm được cho là đã ký một thỏa thuận liên quan đến mang thai hộ vào ngày 19.1. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa được thực hiện khi nữ diễn viên được cho là đòi bạn trai đại gia chi thêm 300 triệu nhân dân tệ. Sau khi phía nam doanh nhân từ chối, mối quan hệ của cả hai được cho là rạn nứt.

Cảnh Điềm bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau loạt tin đồn liên quan đến bạn trai đại gia Ảnh: AFP

Mãi đến ngày 5.2, nữ diễn viên mới xuất hiện công khai tại sự kiện Weibo Night. Tuy nhiên, thời điểm chính xác cô trở về Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ.

Từ khoảng thời gian ký thỏa thuận cho đến khi tái xuất trước công chúng, nhiều người nhận thấy có khoảng trống kéo dài gần nửa tháng. Cùng lúc đó, thông tin rao bán bất động sản mang tên Cảnh Điềm bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng môi giới nhà đất. Theo nhiều tài khoản môi giới cao cấp, nữ diễn viên được cho là rao bán một căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và tầm nhìn 270 độ.

Ban đầu, căn hộ này được chào bán với giá khoảng 155 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 22 triệu USD. Tuy nhiên sau nhiều tháng chưa tìm được người mua, mức giá được cho là đã giảm xuống và gần đây xuất hiện thông tin "cần bán gấp". Chính điều này khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ nữ diễn viên đang cần tiền mặt để giải quyết vấn đề tài chính. Một số tin đồn trong giới giải trí Trung Quốc còn cho rằng cô gặp khó khăn trong việc xoay xở khoảng 50 triệu nhân dân tệ.

Trước đó, người hâm mộ của Cảnh Điềm từng giải thích việc bán nhà đơn giản chỉ là do nữ diễn viên sở hữu quá nhiều bất động sản và muốn thanh lý tài sản không sử dụng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh các tin đồn gần đây, nhiều người cho rằng sự việc có thể không đơn giản như vậy.

Cảnh Điềm phủ nhận cáo buộc

Diễn biến của vụ việc cũng khiến dư luận chú ý khi các bên liên tục tung thông tin theo từng giai đoạn. Ban đầu, blogger giải trí tung tin không nhắc trực tiếp tên Cảnh Điềm mà chỉ ám chỉ một nữ nghệ sĩ hạng A. Sau đó, nhân vật này tiếp tục nhắc đến "minh tinh có tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ J" (tên tiếng Anh của Cảnh Điềm là Jing Tian), trước khi tung ra tài liệu có chữ ký được cho là của Cảnh Điềm khiến dư luận bùng nổ.

Ngay sau đó, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến mang thai hộ.

Việc rao bán căn hộ hạng sang khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về áp lực tài chính của Cảnh Điềm hiện tại Ảnh: AFP

Nhiều ý kiến cho rằng trọng tâm của toàn bộ vụ việc dường như xoay quanh vấn đề tiền bạc. Từ những lời tố cáo, động thái kiện tụng cho đến việc liên tục tung thêm thông tin, tất cả đều khiến công chúng liên tưởng đến tranh chấp tài chính giữa hai bên.

Một bộ phận cư dân mạng còn đặt giả thuyết rằng Cảnh Điềm có thể đã rơi vào "bẫy tình cảm" do một doanh nhân giả danh đại gia giăng ra nhằm tiếp cận các nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Theo suy đoán này, khi mục đích không đạt được, đối phương mới liên tục tung tin nhằm gây áp lực.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Vì vậy, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận, trong khi nhiều khán giả chờ đợi phản hồi rõ ràng hơn từ cả Cảnh Điềm lẫn người được cho là bạn trai đại gia của cô.