'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm bác tin đồn mang thai hộ

Những ngày qua, cái tên Cảnh Điềm trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến đời tư của nữ diễn viên. Một số tài khoản ẩn danh lan truyền thông tin cho rằng cô sang Mỹ thực hiện thủ thuật lấy trứng, đồng thời ký “hợp đồng mang thai hộ” với sự hỗ trợ tài chính từ bạn trai giàu có.

Theo Sina, các bài đăng bắt đầu xuất hiện trên Weibo từ giữa tháng 5 và nhanh chóng lan rộng trên nhiều diễn đàn giải trí. Nội dung được chia sẻ kèm một số hình ảnh được cho là “thỏa thuận mang thai hộ”, trong đó xuất hiện tên viết tắt và nhiều chi tiết khiến cư dân mạng suy đoán người được nhắc đến là Cảnh Điềm. Một số tài khoản còn khẳng định nữ diễn viên nhận khoản tiền lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ từ bạn trai đại gia để sinh con ở nước ngoài.

Vụ việc liên quan Cảnh Điềm hiện thu hút nhiều bàn luận trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ Ảnh: AP

Tin đồn nhanh chóng gây xôn xao dư luận vì chủ đề mang thai hộ vốn đặc biệt nhạy cảm tại Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, các từ khóa liên quan đến Cảnh Điềm lọt top tìm kiếm trên Weibo, thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Cảnh Điềm lên tiếng giữa làn sóng tin đồn

Trước làn sóng bàn tán, ngày 22.5, studio của Cảnh Điềm nhanh chóng phát thông báo chính thức bác bỏ toàn bộ thông tin. Phía nữ diễn viên khẳng định các nội dung đang lan truyền là “bịa đặt ác ý”, không có căn cứ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh cũng như cuộc sống cá nhân của cô.

Thông báo nêu rõ ê kíp đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ đối với những tài khoản phát tán tin đồn thất thiệt. Studio đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.

Trang HK01 cho biết sau khi thông báo được đăng tải, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên và kêu gọi cộng đồng mạng ngừng lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng tình trạng tung tin đời tư nghệ sĩ đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng xã hội Trung Quốc, đặc biệt với những nội dung liên quan đến chuyện tình cảm, hôn nhân hay sinh con.

Nhan sắc diễn viên Cảnh Điềm ở tuổi 38 Ảnh: AP

Trong khi đó, Tencent news nhận định thông tin lan truyền mạnh một phần vì công chúng Trung Quốc vẫn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này sau hàng loạt bê bối của showbiz Hoa ngữ những năm gần đây. Nhiều nghệ sĩ từng vướng tranh cãi liên quan đến việc sinh con ở nước ngoài hoặc bị nghi sử dụng dịch vụ mang thai hộ, khiến tin đồn tương tự dễ dàng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, từng được truyền thông Hoa ngữ gọi là “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất sang trọng. Cô bắt đầu được chú ý sau khi tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn của Trung Quốc, sau đó mở rộng hoạt động sang thị trường quốc tế.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tư Đằng, Trường Thành. Trong đó, vai diễn trong Tư Đằng từng giúp cô nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Cảnh Điềm cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên từng công khai hẹn hò với vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa trước khi xác nhận chia tay vào năm 2019. Sau mối tình này, cô khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trước truyền thông.

Hiện phía Cảnh Điềm chưa đưa ra thêm phản hồi ngoài thông báo phủ nhận ban đầu. Tuy nhiên, vụ việc vẫn tiếp tục được bàn luận trên nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc. Không ít ý kiến cho rằng đây là ví dụ mới nhất cho thấy áp lực mà nghệ sĩ Hoa ngữ phải đối mặt trước tốc độ lan truyền chóng mặt của các tin đồn trên mạng xã hội hiện nay.