13/10/2025 13:45 GMT+7

Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và thần thái sang trọng, Cảnh Điềm một lần nữa khiến công chúng thừa nhận danh xưng 'mỹ nhân số một Bắc Kinh' sau khi loạt ảnh thuở đôi mươi của cô được lan truyền trở lại.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Cảnh Điềm từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật, thường xuyên được truyền thông và người hâm mộ gọi bằng danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô luôn khiến công chúng trầm trồ bởi ngoại hình nổi bật cùng khí chất riêng biệt.

Nhan sắc đỉnh cao nhưng sự nghiệp thiếu bứt phá

Mới đây, những bức ảnh thời thanh xuân của Cảnh Điềm bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc 'đẹp nhất Bắc Kinh' với loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 1.

Ở tuổi đôi mươi, Cảnh Điềm gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết

Ảnh: Kbizoom

Ở tuổi đôi mươi, nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp thanh tao và trong sáng. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng và mái tóc suôn mượt giúp cô trở thành biểu tượng của nét đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại, điều hiếm có trong giới nghệ sĩ trẻ.

Điều khiến người hâm mộ ấn tượng không chỉ là dung mạo hoàn hảo mà còn là khí chất tự nhiên, sự hòa quyện giữa nét dịu dàng và thần thái ngôi sao vốn có, khiến Cảnh Điềm luôn nổi bật dù ở bất kỳ khung hình nào.

Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc 'đẹp nhất Bắc Kinh' với loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 2.

Vóc dáng mảnh mai, thân hình hoàn hảo của Cảnh Điềm được người hâm mộ qua đường chụp lại

Ảnh: Kbizoom

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều bình luận khen ngợi xuất hiện trên các diễn đàn: "Cô ấy thật sự quá xinh đẹp. Gương mặt, vóc dáng, làn da, mái tóc, mọi thứ đều hoàn hảo. Đứng cạnh Trương Bá Chi cũng không hề lép vế"; "Cảnh Điềm có nét rất riêng, không thể lẫn với ai khác"; "Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cô là mỹ nhân đẹp nhất Bắc Kinh. Dù diễn xuất còn gây tranh cãi, nhưng nhan sắc thì chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng"; "Tôi từng xem phim cô ấy đóng cùng Châu Nhuận Phát và không thể rời mắt khỏi từng khung hình".

Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc 'đẹp nhất Bắc Kinh' với loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 3.

Vẻ đẹp thanh thoát và khí chất cổ điển giúp Cảnh Điềm được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh"

Ảnh: Weibo Cảnh Điềm

Nhiều người cho rằng dù đã bước sang tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung và thần thái rạng rỡ, gần như không thay đổi so với thời đỉnh cao.

Dù không thường xuyên xuất hiện tại các lễ trao giải lớn, Cảnh Điềm vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua một số vai diễn đáng nhớ, đặc biệt là trong bộ phim Tư đằng đóng cùng Trương Bân Bân - tác phẩm từng được khán giả châu Á bình chọn là phim truyền hình Hoa ngữ đáng xem nhất năm 2021.

Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc 'đẹp nhất Bắc Kinh' với loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 4.

Hình ảnh mới nhất của Cảnh Điềm trong quá trình thực hiện tác phẩm Long cốt phần tương

Ảnh: iquiyi

Ngôi sao sinh năm 1988 cũng từng góp mặt trong một số bộ phim Hollywood, như: Kong: Skull island (2017), Pacific rim: Uprising (2018) và The great wall (2016). Năm 2024, cô tham gia dự án Tứ hải trọng minh cùng Trương Lăng Hách, song tác phẩm không đạt hiệu ứng như mong đợi. Đến năm 2025, bộ phim Tự cẩm hợp tác với Trương Vãn Ý cũng nhận được phản hồi trái chiều, nhưng khán giả vẫn kỳ vọng vào bước ngoặt lớn hơn trong sự nghiệp của cô.

Hiện tại, Cảnh Điềm đang tái hợp cùng Trương Bân Bân và đạo diễn Lý Mộc Qua trong dự án Long cốt phần tương, được dự đoán sẽ là màn trở lại bùng nổ của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động trầm lắng.

