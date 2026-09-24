'Cánh đồng trắng' thắng lớn, NSND Hồng Vân bất ngờ khi được vinh danh tại Vietnamese

Chiều 24.9, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 diễn ra tại rạp Galaxy Nguyễn Du TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim trẻ cùng những khán giả yêu thích lĩnh vực này. Đây là cuộc thi do BáoThanh Niênphối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM

Không khí sôi động trước lễ trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Sự kiện có sự tham dự của ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi; bà Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; ông Đinh Trọng Tuấn - Ủy viên thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh; đạo diễn Hàm Trần; TS Phạm Tấn Nghĩa - Chủ tịch VIAS Capital; bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Vương; đạo diễn Lê Thiện Viễn; đạo diễn hình ảnh K’Linh; diễn viên, NSX Thu Trang; biên kịch Trần Khánh Hoàng; diễn viên Hứa Vĩ Văn; diễn viên Nhã Phương; Hoa hậu, diễn viên Đoàn Thiên Ân.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại lễ trao giải Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết sau 3 mùa, điều khiến ban tổ chức vui nhất không chỉ là tìm ra được những bộ phim hay, mà còn đang nhìn thấy một thế hệ trẻ muốn kể những câu chuyện của mình bằng điện ảnh.

"Điều chúng tôi quan tâm là sau cuộc thi, bộ phim ấy sẽ đi đâu và cánh cửa nào có thể mở ra tiếp theo. Đây cũng là nơi mà hai thế mạnh của Báo Thanh Niên và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam gặp nhau - báo chí đưa những câu chuyện mới đến với công chúng; điện ảnh tạo ra những không gian để tác phẩm được giới thiệu, được kết nối và đi xa hơn", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

TS Ngô Phương Lan hy vọng cuộc thi sẽ tìm thấy nhiều sự đột phá hơn trong mùa giải tiếp theo Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam nhận định cuộc thi năm nay được tổ chức chuyên nghiệp, điều quan trọng là đã truyền được cảm hứng, khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, sáng tạo cho người trẻ làm phim.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo, TS Ngô Phương Lan đánh giá loạt tác phẩm dự thi tại Vietnamese năm nay có chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm cho thấy tính chuyên nghiệp hơn trong cách kể chuyện, xử lý âm thanh, ánh sáng, diễn xuất, cách dựng để thể hiện câu chuyện…

'Cánh đồng trắng' thắng lớn tại Vietnamese 2026

Năm nay, trong 171 tác phẩm gửi về dự thi có 145 phim hợp lệ và 20 tác phẩm vào vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, phim Cánh đồng trắng (đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi - biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang) thắng lớn với 3 giải thưởng gồm Nữ diễn viên xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim ngắn xuất sắc nhất.

Top 20 phim ngắn xuất sắc nhất nhận chứng nhận từ ban tổ chức Ảnh: Nhật Thịnh

Hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất năm nay được trao cho 2 diễn viên gồm NSND Hồng Vân (vai bà Vỹ của phim Người nuôi diều, đạo diễn: Châu Đỗ, Bảo Trần - biên kịch: Châu Đỗ) và Quế Thanh (vai Thón trong phim Cánh đồng trắng, đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi - biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang).

Phát biểu trong khoảnh khắc nhận giải, NSND Hồng Vân chia sẻ: "Tôi đến đây nhưng không nghĩ mình có giải thưởng này. Lúc đọc đề cử, tôi đã nghĩ không được thì cũng vui, mà được thì cũng vui. Tôi tham gia phim này để ủng hộ Báo Thanh Niên, học trò. Bên cạnh đó tôi có một cậu con trai học đạo diễn, tôi nghĩ sau này nếu con cần, các cô chú nghệ sĩ cũng sẽ tham gia. Các đạo diễn trẻ ban đầu có thể chưa biết, nhưng khi làm việc rồi thì tôi thấy các bạn rất giỏi".

Hạng mục Diễn viên nam xuất sắc nhất được trao cho Lưu Phát (vai Huỳnh Công Lý trong phim Khúc cầu siêu trong miệng mèo, đạo diễn: Muỗi Sài Thành - biên kịch: Muỗi Sài Thành, NICO). Anh cho biết giải thưởng lần này là món quà cho hành trình 10 năm làm nghề của bản thân. Trong khi đó, giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất được trao cho Trần Trung Hậu (phim Bên kia bầu trời, đạo diễn - biên kịch: Trần Hiếu). Giải Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Đỗ Tiến (phim Nước mắt tò he, đạo diễn - biên kịch: Đỗ Vĩ Tiến).

NSND Hồng Vân bất ngờ khi nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất Ảnh: Nhật Thịnh

Giải thưởng Galaxy - dành cho tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt qua góc nhìn sáng tạo, cách kể chuyện và khả năng chạm đến cảm xúc của khán giả được trao cho Nước mắt tò he (đạo diễn - biên kịch: Đỗ Vĩ Tiến).

Seen (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thùy Trang) giành giải Phim rất ngắn viral nhất. Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải, đại diện ê kíp bày tỏ: "Ban đầu em không nghĩ phim sẽ được giải, nên xem đây là một giấc mơ. Em xin cảm ơn ban tổ chức, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cho những đứa trẻ mới làm phim như chúng em có dũng khí để ở lại với công việc vất vả này".

Phim tài liệu hay nhất được trao cho Giữ ấm "tâm hồn" (đạo diễn: Khánh Huy - biên kịch: Minh Triết). "Hai năm đứng trên sân khấu của Vietnamese là hai năm tôi có cùng một cảm xúc, đó là biết ơn và tự hào. Là một nhà làm phim tài liệu, tôi tin rằng mình đã đưa nhân vật đi thêm một bước nữa đến gần hơn với sự đồng cảm và vòng tay của khán giả", đại diện ê kíp cho hay.

Giải thưởng Phim ngắn sáng tạo nhất thuộc về tác phẩm Mẩn cỏ (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thanh Thúy). Với ê kíp làm phim, thành tích này mang lại một cảm xúc khó tả. Không chỉ có cơ hội thể hiện bản thân mà còn giúp họ tin vào chính mình và cố gắng bước tiếp trong hành trình làm phim.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên chụp ảnh cùng ê kíp phim Cánh đồng trắng Ảnh: Nhật Thịnh

Cánh đồng trắng nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm là câu chuyện về thân phận những ngườidiêm dân, những con người dành trọn cả cuộc đời trên những cánh đồng muối trắng xóa, nơi mồ hôi, nước mắt và hy vọng kết tinh thành từng hạt muối mong manh.

Trong khoảnh khắc nhận giải, đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi chia sẻ: "Em không nghĩ mình được lên sân khấu lần thứ 3, mọi thứ đến bất ngờ khiến em không thể tin được. Em rất vui khi ban tổ chức tạo ra cuộc thi này, góp phần giúp các nhà làm phim trẻ như tụi em có cơ hội để bước ra cho mọi người cùng đón nhận thành quả này. Cánh đồng trắng trải qua 3 ngày quay, 2 năm ấp ủ ý tưởng nên em rất vui khi được vinh danh ở hạng mục này".

Vietnamese 2026 khép lại nhưng mở ra một hành trình mới, nơi các bộ phim được nhìn thấy, nhà làm phim trẻ được biết đến và tác phẩm sau cuộc thi có cơ hội đến với đông đảo khán giả, các liên hoan phim cùng những người làm nghề Ảnh: Nhật Thịnh

Galaxy Play mở không gian cho phim ngắn Việt Bà Võ Ngọc Hân, Giám đốc Khai thác nội dung Galaxy Play, cho biết nền tảng tập trung vào phim điện ảnh và series, với kho phim Việt phong phú, chú trọng những tác phẩm chất lượng dành cho khán giả Việt. Bên cạnh việc đồng hành với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh (TPD) và tài trợ Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026, Galaxy Play tiếp tục giới thiệu những phim ngắn hay trên nền tảng. Việc đưa 20 phim vào vòng chung khảo Vietnamese 2026 đến với khán giả cũng tạo thêm cơ hội để các đạo diễn trẻ giới thiệu tác phẩm và được giới làm phim biết đến. "Galaxy Play sẽ tiếp tục đồng hành với những dự án phim chất lượng do người trẻ Việt sáng tạo", bà Hân chia sẻ.







