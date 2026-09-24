Tìm những gương mặt trẻ đi đường dài với điện ảnh

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM. Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, Vietnamese mùa 3 tiếp tục là nơi phát hiện, nâng đỡ những nhà làm phim trẻ, đưa những tác phẩm đầu tiên của họ giới thiệu đến công chúng.

Sự kiện lễ tổng kết và trao giải của Vietnamese có sự tham dự của ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi; bà Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; ông Đinh Trọng Tuấn - Ủy viên thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh.

Đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim có mặt để đồng hành cùng cuộc thi Vietnamese mùa 3 Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh; đạo diễn Hàm Trần; TS. Phạm Tấn Nghĩa - Chủ tịch VIAS Capital; Bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Vương; đạo diễn Lê Thiện Viễn; đạo diễn hình ảnh K’Linh; diễn viên, NSX Thu Trang; biên kịch Trần Khánh Hoàng; diễn viên Hứa Vĩ Văn; diễn viên Nhã Phương; Hoa hậu, diễn viên Đoàn Thiên Ân...

'Một cuộc thi phim ngắn không nên kết thúc ở lễ trao giải...'

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết sau 3 mùa tổ chức, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese không chỉ tìm ra những tác phẩm hay mà còn đang nhìn thấy một thế hệ trẻ muốn kể những câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Đó có thể là câu chuyện về gia đình, ký ức, quê hương; cũng có thể là những trăn trở rất riêng của người trẻ hôm nay. Có phim giản dị, có phim thử nghiệm, có những tìm tòi mới về hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, khi trao đổi với Tiến sĩ Ngô Phương Lan và hội đồng giám khảo, ban tổ chức ghi nhận chất lượng các phim mùa này khá đồng đều, có sự đa dạng về chủ đề, cách kể và đặc biệt là nhiều cảm xúc được đưa vào những câu chuyện có thời lượng ngắn. Các giám khảo cũng đánh giá những tác phẩm tham gia có sự tìm tòi mới, tiến bộ trong ngôn ngữ hình ảnh, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố làm nên sức sống lâu dài của một bộ phim, đó là câu chuyện, nhân vật và sự đồng cảm với khán giả.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại sự kiện Ảnh: Nhật Thịnh

“Tôi nghĩ những góc nhìn ấy bổ sung cho nhau và cũng là những gợi ý rất đáng quý cho các bạn trẻ trên hành trình làm nghề. Bởi công nghệ hôm nay giúp việc làm phim dễ tiếp cận hơn, nhưng một câu chuyện hay mới khiến khán giả muốn xem đến giây phút cuối”, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho hay.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay từ khi Báo Thanh Niên cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi Vietnamese, ban tổ chức luôn tâm niệm: một cuộc thi phim ngắn không nên kết thúc ở lễ trao giải mà là cánh cửa mở ra một con đường...

Trong vài năm qua, ngày càng có nhiều sân chơi dành cho phim ngắn. Đó là điều đáng mừng, bởi càng có nhiều cơ hội, người trẻ càng có thêm không gian để thử sức và bước vào điện ảnh. Nhưng cuộc thi Vietnamese được xây dựng với một tiêu đích lớn hơn: không chỉ mong tìm phim hay, mà còn muốn tìm những người có thể đi đường dài với điện ảnh. Từ đó, Vietnamese muốn tạo ra hành trình để một bộ phim được nhìn thấy, một nhà làm phim trẻ được biết đến và một tác phẩm sau cuộc thi có cơ hội đến với đông đảo khán giả, các liên hoan phim cùng những người làm nghề.

“Vì vậy, điều chúng tôi quan tâm là sau cuộc thi, bộ phim ấy sẽ đi đâu và cánh cửa nào có thể mở ra tiếp theo. Đây cũng là nơi mà hai thế mạnh của Báo Thanh Niên và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam gặp nhau - báo chí đưa những câu chuyện mới đến với công chúng; điện ảnh tạo ra những không gian để tác phẩm được giới thiệu, được kết nối và đi xa hơn”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn mong các nhà làm phim trẻ giữ sự tò mò, sự can đảm, giữ tiếng nói riêng và tiếp tục làm phim Ảnh: Nhật Thịnh

Dù chỉ mới trải qua 3 mùa, nhưng Vietnamese đã tạo ra những tín hiệu đáng mừng. Điển hình như đạo diễn Hùng Trần từng tham gia cuộc thi với tác phẩm Mộng, nay đã có phim điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa. Hay dự án Mầm nhớ của Bùi Đức Anh được vinh danh giải Cánh diều và được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng. Một số phim khác của Vietnamese như: Giày gió, Con cá nhỏ, Điều ngọt ngào ở lại cũng có cơ hội đến với liên hoan phim này. Những hành trình ấy minh chứng rằng: điều cuộc thi có thể làm là tạo thêm cơ hội, để một người trẻ có thêm niềm tin làm bộ phim thứ hai.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự trân trọng trước những cuộc gặp giữa các thế hệ tại Vietnamese. Điển hình là việc NSND Hồng Vân tham gia diễn xuất trong một bộ phim dự thi. Còn đạo diễn Hồng Ánh mong sớm gặp lại những gương mặt trẻ của Vietnamese trong những bộ phim tiếp theo, với tư cách những đồng nghiệp thực sự. “Chúng tôi nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất mà tất cả chúng ta mong muốn tạo ra từ một cuộc thi”, Tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ.

Năm nay, trong 171 tác phẩm gửi về dự thi có 145 phim hợp lệ và 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để chọn ra các dự án xuất sắc trao giải. Trong vai trò ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng con số quan trọng hơn là có bao nhiêu bạn trẻ trong số này sẽ làm bộ phim tiếp theo và có thể ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên.

“Vì vậy, chúng tôi muốn gửi gắm đến các bạn rằng: hôm nay có thể phim bạn làm chưa đoạt giải, nhưng bạn đã có một điều mà không ai có thể lấy đi - bạn đã bắt đầu. Hãy giữ sự tò mò, sự can đảm; giữ tiếng nói riêng và tiếp tục làm phim”, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhắn nhủ.