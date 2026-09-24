Kỳ vọng của nhà làm phim trẻ trước lễ trao giải Vietnamese 2026

Chờ đợi kết quả

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và hỗ trợ của Sở VH-TT TP.HCM, khởi động từ giữa tháng 5. Sau 2 tháng mở cổng đăng ký, cuộc thi thu hút 171 tác phẩm dự thi và chọn 20 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Trước thềm lễ trao giải, nhiều nhà làm phim trẻ đang hồi hộp chờ đợi kết quả cho những tác phẩm mà họ đã dành nhiều tâm huyết thực hiện.

TS Ngô Phương Lan (trên, giữa), Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; cùng các thành viên Hội đồng giám khảo và khách mời dự lễ trao giải Vietnamese 2026 ẢNH: BTC

Đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi, tác giả Cánh đồng trắng, cho biết anh và ê kíp rất vui khi tác phẩm vào top 20 tại Vietnamese. Nhà làm phim háo hức chờ đợi kết quả và hy vọng phim nhận được sự ghi nhận từ khán giả, cũng như có cơ hội đạt giải tại mùa thi năm nay. "Tôi nghĩ đó là sự công nhận không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn dành cho tất cả những thành viên trong ê kíp, những người đã dầm nắng dầm mưa, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn để làm nên bộ phim này", đạo diễn Cánh đồng trắng chia sẻ.

Huỳnh Thắng Lợi cho biết anh đã xem các tác phẩm trong top 20 cũng như nhiều phim gửi về dự thi được đăng tải trên Báo Thanh Niên. Theo anh, mặt bằng chung của năm nay khá tốt, cho thấy sự đầu tư của các nhà làm phim trẻ cả về câu chuyện lẫn cách làm việc với diễn viên, dàn dựng. "Tôi thấy có những phim hình ảnh rất đẹp và cũng có những phim yếu tố mỹ thuật được xử lý rất tốt", Huỳnh Thắng Lợi nhận định. Với nhà làm phim trẻ, đây là một tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều người làm phim chú trọng đầu tư tâm huyết và chất xám cho tác phẩm.

Tương tự, nhóm sản xuất phim Giao Dao cho biết việc tác phẩm có tên trong top 20 Vietnamese mùa 3 khiến họ khá bất ngờ. Trước đó, nhóm không nghĩ phim có thể tiến vào vòng chung khảo vì thời lượng chỉ khoảng 3 phút. "Thật ra với chúng tôi, việc phim được vào top 20 là mọi người đã rất vui rồi. Còn nếu đạt thêm giải thưởng nữa thì tuyệt vời quá!", đại diện ê kíp chia sẻ.

Bảo Châu, thành viên ê kíp Người nuôi diều, cũng cho biết việc tác phẩm vào top 20 là một vinh dự và bất ngờ. Ê kíp từng lo lắng về "số phận" của phim vì đề tài không mới trong khi cuộc thi quy tụ nhiều tác phẩm nổi bật. Theo Bảo Châu, Vietnamese năm nay có khá nhiều nhà làm phim sinh viên, nhưng các tác phẩm cho thấy sự đầu tư về kỹ thuật điện ảnh, cùng sự sáng tạo trong chủ đề, kịch bản và cách kể chuyện. Ê kíp Người nuôi diều kỳ vọng tác phẩm được vinh danh, đồng thời mong NSND Hồng Vân hoặc diễn viên trẻ Mai Trường được xướng tên ở hạng mục diễn xuất.

Phim Cánh đồng trắng kể câu chuyện về những người dành trọn cuộc đời trên cánh đồng muối ẢNH: BTC

Ở góc độ người chấm giải, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, thành viên Hội đồng giám khảo Vietnamese 2026, đánh giá cao chất lượng hình ảnh, cá tính trong từng câu chuyện và sự đồng đều giữa các tác phẩm ở vòng chung khảo. Hồng Ánh cũng cho rằng đây là một mùa giải khó chấm: "Khó không phải vì chúng tôi phải loại phim dở, mà vì trong 20 tác phẩm vào chung khảo có quá nhiều phim tốt. Việc phải cân nhắc giữa các tác phẩm chất lượng là áp lực lớn nhất, đòi hỏi chúng tôi phải bám sát vào các tiêu chí".

Giải thưởng chưa phải đích đến duy nhất

Với các nhà làm phim trẻ tại Vietnamese, bên cạnh giải thưởng, cuộc thi còn là cơ hội được kể câu chuyện mình tâm huyết, đưa tác phẩm đến với khán giả và có thêm động lực cho những bước đi tiếp theo.

Phim Giao Dao “tả” vẻ đẹp những phụ nữ người Dao Thanh Phán ẢNH: BTC

"Về cơ bản, khi làm một bộ phim, tôi không nghĩ đến chuyện nó sẽ đi đến đâu. Khi bắt tay thực hiện, điều tôi nghĩ trước tiên là phải được kể câu chuyện đó, tập trung làm mọi thứ tốt nhất cho dự án. Chuyện phim đi đến đâu, tham gia liên hoan phim nào, đạt giải ở cuộc thi nào là chuyện đến sau", đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi bộc bạch.

Với anh, dù kết quả tại Vietnamese mùa 3 ra sao, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Sau Cánh đồng trắng, anh dự định tiếp tục làm phim ngắn trước khi hướng đến phim dài. "Tôi nghĩ sau Cánh đồng trắng, tôi sẽ tiếp tục làm thêm phim ngắn, rồi mới hướng đến phim dài, cùng những người anh em này", đạo diễn trẻ nói.

Với những người trẻ đứng sau Giao Dao, điều đáng tự hào là họ được kể câu chuyện về văn hóa, bản sắc của người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu, Quảng Ninh bằng ngôn ngữ điện ảnh. "Thông qua bộ phim, chúng tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp rằng văn hóa và bản sắc của đồng bào cần được gìn giữ, truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó cũng là mục đích chúng tôi muốn thực hiện tác phẩm", thành viên ê kíp bộc bạch. Từ kinh nghiệm làm Giao Dao và sự ghi nhận tại Vietnamese 2026, nhóm thêm tự tin theo đuổi dự án tiếp theo. Họ dự định tiếp tục thực hiện một bộ phim về văn hóa, con người Quảng Ninh ở một góc nhìn khác.

Với Quách Khánh Huy, đạo diễn phim tài liệu Giữ ấm "tâm hồn", việc đưa tác phẩm mới dự thi Vietnamese 2026 cũng là cách để anh "giữ chuỗi" tại cuộc thi. Ở mùa Vietnamese 2025, anh từng có tác phẩm vào top 20 và top 3 đề cử Phim tài liệu hay nhất. Hành trình đó trở thành động lực để Khánh Huy tiếp tục làm phim và tự tin hơn khi kể những câu chuyện về những con người truyền cảm hứng.

Phim Giữ ấm “tâm hồn” theo chân một chàng trai 20 tuổi làm công việc thầm lặng ở nghĩa trang Ảnh: BTC

"Sau khi vào top 20 tại Vietnamese 2025, tôi có thêm động lực lớn lao để tiếp tục làm phim, tiếp tục tạo nên Giữ ấm "tâm hồn". Tôi vẫn thường gọi vui với ê kíp rằng bộ phim lần này là một bước trưởng thành trên chặng đường làm phim của mình. Và tôi xem đây là một cột mốc để đánh dấu mình có một cái tôi riêng trong điện ảnh, có niềm tin rằng mình có thể bước tiếp và thêm yêu con đường mình chọn", Khánh Huy chia sẻ.

Với những nhà làm phim độc lập, cơ hội được giới thiệu tác phẩm đến công chúng cũng là một giá trị đáng kể. Theo Khánh Huy, Vietnamese tạo ra một sân chơi riêng cho phim ngắn, các nhà làm phim trẻ và độc lập; việc tác phẩm được giới thiệu trên Báo Thanh Niên giúp phim tiếp cận thêm khán giả.

"Việc có một cuộc thi như Vietnamese - sân chơi riêng cho phim ngắn, chào đón những nhà làm phim trẻ, độc lập đã là một bước tiến rất tuyệt vời. Tại cuộc thi, những bộ phim vào top 20 và cả những phim không vào top vẫn có thể ra mắt trên nền tảng lớn như Báo Thanh Niên, từ đó có thể tiếp cận với rất nhiều khán giả", đạo diễn trẻ bộc bạch. Những bước khởi đầu tại Vietnamese cũng tạo động lực để Khánh Huy mở rộng biên độ sáng tạo. Sau phim tài liệu, anh muốn thử sức với nhiều thể loại khác nhau để tiếp tục trưởng thành trong hành trình làm phim.

Cùng quan điểm, đạo diễn Đỗ Vĩ Tiến của Nước mắt tò he trân trọng cơ hội đưa tác phẩm đến Vietnamese và được giới thiệu với khán giả. Với anh, việc "đứa con tinh thần" được Hội đồng giám khảo đánh giá cũng giúp người làm phim nhìn lại vị trí của mình, từ đó cải thiện và "nâng cấp" những dự án tiếp theo. Xa hơn, anh kỳ vọng cuộc thi trở thành một bước đệm để các nhà làm phim trẻ có thêm những cơ hội mới trên con đường nghề nghiệp.