Loạt phim ngắn 'Vietnamese' chiếu tại DANAFF IV: Mở cơ hội cho nhà làm phim trẻ

Đạo diễn Bùi Đức Anh trong buổi chiếu phim Mầm nhớ và giao lưu với khán giả tại DANAFF IV ẢNH: HOÀNG SƠN

Hôm 30.6, chùm phim ngắn ấn tượng từ Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 (do Báo Thanh Niên và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức) vừa được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Bốn tác phẩm được trình chiếu là Mầm nhớ (đạo diễn Bùi Đức Anh), Giày gió (đạo diễn Trần Vũ Linh), Con cá nhỏ (đạo diễn Đào Hoàng Duy) và Điều ngọt ngào ở lại (đạo diễn Thái Bảo Long), thu hút đông đảo khán giả ra rạp thưởng thức.

Trước đó, tại lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, xác nhận một số phim ngắn nổi bật từ Cuộc thi phim ngắn Vietnamese sẽ được lựa chọn trình chiếu tại LHP châu Á Đà Nẵng 2026, mở thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ tiếp cận khán giả quốc tế. Theo bà, LHP có những chiến lược phát triển dài hạn nhằm hỗ trợ tài năng trẻ và thúc đẩy điện ảnh Việt hội nhập. Bà hy vọng đây sẽ là cơ hội để phim Việt không chỉ phát triển trong nước mà còn tiến xa hơn ở thị trường quốc tế.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - nhà làm phim đồng hành suốt thi phim ngắn Vietnamese, việc những tác phẩm của các nhà làm phim non trẻ được giới thiệu tại một liên hoan phim tầm cỡ quốc tế như DANAFF là cơ hội tốt để đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trong nước lẫn quốc tế. Đạo diễn nói thêm: "Ở đó, các em không chỉ được gặp các anh chị trong nghề mà còn được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp quốc tế. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cho các em tại cuộc thi lần này".

Đạo diễn trẻ hồi hộp xem phim của mình trên màn ảnh rộng

Đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim Mầm nhớ, chia sẻ về hành trình thực hiện tác phẩm ẢNH: HOÀNG SƠN

Tại buổi chiếu phim ở Đà Nẵng, đạo diễn Bùi Đức Anh cho biết việc Mầm nhớ giành giải cao nhất tại mùa Vietnamese 2025 rồi được trình chiếu ở DANAFF IV là một hành trình quý giá. Chặng đường này giúp bản thân trưởng thành hơn trong cách quan sát cuộc sống và kể những câu chuyện gần gũi bằng điện ảnh. Đạo diễn trẻ thừa nhận bản thân hồi hộp khi lần đầu tiên được xem "đứa con tinh thần" trên màn ảnh rộng của DANAFF IV cùng đông đảo khán giả.

Sau khi Mầm nhớ được chiếu, đạo diễn trẻ đã có những chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim, nguồn cảm hứng từ chính câu chuyện gia đình và những trải nghiệm giúp anh trưởng thành hơn trên con đường theo đuổi điện ảnh. "Đây là lần đầu tiên Mầm nhớ được chiếu trên màn ảnh lớn trong một rạp chiếu phim. Tôi rất vui bởi điều quan trọng nhất với một đạo diễn vẫn là đưa bộ phim của mình đến với khán giả. Được tham dự LHP lần này là một cơ hội rất lớn và cũng là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với tôi", nhà làm phim sinh năm 2003 bộc bạch.

Trước khi được trình chiếu tại DANAFF IV, Mầm nhớ đã tạo dấu ấn khi giành 3 giải thưởng quan trọng tại Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025, gồm: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Tác phẩm cũng tiếp tục được vinh danh với Cánh diều vàng 2025 dành cho phim ngắn.

Bùi Đức Anh cho rằng việc được ghi nhận tại Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 là một trong những dấu mốc đầu tiên trên con đường theo đuổi điện ảnh ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhắc đến hành trình của Mầm nhớ từ Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 đến DANAFF IV, Bùi Đức Anh bộc bạch rằng điều khiến mình nhớ nhất không phải là những giải thưởng mà là sự thay đổi trong chính tư duy làm nghề. "Trước đây khi chọn ý tưởng làm phim, tôi thường chọn những câu chuyện hơi siêu thực, hơi 'ảo', hơi không thật lắm. Nhưng Mầm nhớ là lần đầu tiên tôi kể một câu chuyện rất gần gũi, xuất phát từ đời sống, hướng đến khán giả bằng những cảm xúc dễ đồng cảm và mang tính nhân văn", anh nói.

"Từ Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 đến DANAFF, khi nhìn lại hành trình ấy tôi khá tự hào. Tự hào vì mình đã trưởng thành hơn và cũng tự hào vì có một ê kíp cùng hướng đến mục tiêu chung là làm thế nào để đưa câu chuyện của Mầm nhớ đến với khán giả. Tôi nghĩ đó cũng là một thành công lớn", đạo diễn trẻ trải lòng.

Với Bùi Đức Anh, những giải thưởng dành cho Mầm nhớ là một sự ghi nhận đáng quý. Nhưng quan trọng hơn, bộ phim đã giúp anh tìm thấy hướng đi của mình, đó là kể những câu chuyện được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất trong cuộc sống.

Hiện tại, Bùi Đức Anh vẫn còn ấp ủ nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Trước mắt, anh muốn tập trung phát triển kịch bản, phát triển ý tưởng thật hay và thật chỉn chu trước khi bắt tay vào sản xuất. Theo nhà làm phim 23 tuổi, nếu có cơ hội được trở lại DANAFF với một bộ phim mới thì đó sẽ là điều rất tuyệt vời. Đáng chú ý, Đức Anh tiếp tục góp mặt tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 nhưng với vai trò diễn viên trong bộ phim lấy bối cảnh thời hậu chiến, kể về những người lính sau chiến tranh. Đây là trải nghiệm mới khi anh đứng trước ống kính thay vì sau máy quay.

Khi những câu chuyện đời thường chạm đến khán giả

Mầm nhớ được chiếu tại LHP châu Á Đà Nẵng hôm 30.6 ẢNH: HOÀNG SƠN

Sau khi xem 4 bộ phim ngắn trình chiếu vào trưa 30.6, khán giả Đỗ Kim Dung cho biết, ngoài Mầm nhớ, chị đặc biệt ấn tượng với phim ngắn Giày gió. Theo chị, tác phẩm chạm đến cảm xúc của người xem bởi câu chuyện dung dị nhưng đầy nhân văn về những người làm nghề đóng giày và những bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa.

"Tôi từng tham gia hoạt động thiện nguyện tại một trung tâm phong ở Thái Bình nên phần nào hiểu được cuộc sống của những người không may mắc căn bệnh này. Có những người gần như bị gia đình và xã hội lãng quên, sống lặng lẽ như những con người vô hình. Giày gió không cần nhiều lời thoại nhưng vẫn kể được câu chuyện rất chân thực, để lại nhiều day dứt và khiến tôi thực sự xúc động", chị Dung rưng rưng.

Khán giả đặt câu hỏi giao lưu với đạo diễn sau buổi chiếu phim ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo dõi buổi chiếu, khán giả Quỳnh Anh (Hà Nội) cho biết, Mầm nhớ là tác phẩm để lại nhiều cảm xúc nhất đối với chị. Chị đặc biệt ấn tượng với phân cảnh cao trào khi nhân vật Tuấn đối diện với người mẹ đang dần đánh mất ký ức vì bệnh Alzheimer. "Đó là cảnh phim khiến tôi và nhiều khán giả trong rạp rơi nước mắt. Cảm xúc của các diễn viên rất chân thực, tạo nên cao trào giàu sức lay động. Sau khi nghe đạo diễn chia sẻ, tôi càng trân trọng hơn những nỗ lực của cả ê kíp để tạo nên phân đoạn giàu cảm xúc ấy", Quỳnh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, khán giả Thanh Xuân đánh giá cụm phim ngắn của Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 mang đến góc nhìn đa dạng về cuộc sống, từ tình cảm gia đình, ký ức đến những phận người yếu thế trong xã hội. Theo chị, các tác phẩm đều được đầu tư nghiêm túc cả về kịch bản lẫn ngôn ngữ điện ảnh, cho thấy sự trưởng thành của lớp đạo diễn trẻ. Riêng với Mầm nhớ, Thanh Xuân ấn tượng với cách bộ phim tái hiện không gian Hà Nội rất gần gũi, từ những khu tập thể cũ, con ngõ nhỏ đến căn bếp chật hẹp, góp phần làm nổi bật câu chuyện gia đình và khiến cảm xúc của người xem trở nên chân thực hơn.