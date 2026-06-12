Cinetour Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 đến với sinh viên Đà Nẵng

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Bên cạnh quá trình nhận tác phẩm dự thi từ những nhà làm phim trẻ, Vietnamese 2026 tiếp tục hành trình cinetour nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với giảng đường, mở ra cơ hội kết nối giữa người trẻ với các đạo diễn, nhà sản xuất phim hàng đầu Việt Nam.

Ba nhà làm phim tham gia cinetour Một ý tưởng - Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng ẢNH: BTC

Cinetour năm nay chọn ĐH Duy Tân là nơi mở màn, với buổi giao lưu mang chủ đề Một ý tưởng - Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng. Đây là ngôi trường góp phần nuôi dưỡng nhiều tài năng điện ảnh trẻ. Sinh viên ĐH Duy Tân có lợi thế khi được học tập trong một môi trường quan tâm đến đào tạo thực hành, với những điều kiện hỗ trợ như Xưởng phim Én Bạc và Khoa Mỹ thuật ứng dụng - nơi đã đồng hành cùng nhiều dự án và tài năng trẻ trên hành trình đến với điện ảnh. Ở mùa Vietnamese 2025, bộ phim Điều ngọt ngào ở lại của ê kíp sinh viên ĐH Duy Tân đã đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Cinetour Một ý tưởng - Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng được kỳ vọng sẽ trở thành cuộc đối thoại, trao đổi cởi mở giữa các thế hệ làm phim. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, hai đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Lê Thiện Viễn sẽ chia sẻ về cách thẩm định, sàng lọc ý tưởng để đưa lên màn ảnh rộng cùng những vấn đề liên quan đến quá trình làm phim.

Trong khi đó, đạo diễn Thái Bảo Long của bộ phim Điều ngọt ngào ở lại sẽ đưa ra góc nhìn riêng từ góc độ là một nhà làm phim trẻ. Hành trình của anh và ê kíp tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 cũng như những cơ hội mở ra sau đó cũng mang đến nhiều kinh nghiệm, bài học thực tế cho những nhà làm phim non trẻ đang ấp ủ những dự án đầu tiên.

Trước thềm cinetour tại Đà Nẵng, đạo diễn Thái Bảo Long chia sẻ: "Với chuyến cinetour lần này, được đồng hành cùng hai người anh dày dạn kinh nghiệm là anh Nguyễn Quang Dũng và anh Lê Thiện Viễn là niềm vinh dự và cơ hội rất thú vị với tôi. Nếu hai anh mang đến cái nhìn bao quát của những nhà làm phim thực thụ, thì tôi mong muốn đóng vai trò là người bạn đồng hành của các bạn sinh viên. Thông qua chuyến đi này, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm, những bài học thực tế từ góc nhìn của một người cũng vừa mới chập chững bước những bước đầu tiên vào công việc làm phim". Bên cạnh đó, nhà làm phim hy vọng sẽ giúp các bạn trẻ dễ hình dung hơn về chặng đường phía trước, biết bản thân cần chuẩn bị hành trang gì và quan trọng nhất là không cảm thấy lạc lõng hay choáng ngợp khi mới bắt đầu theo đuổi đam mê điện ảnh.