Những tác phẩm xuất sắc được xướng tên tại Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II

Hứa hẹn về một đội ngũ điện ảnh chuyên nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng ban sơ khảo, thay mặt ban giám khảo phát biểu tổng kết, đánh giá công tác xét giải của Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 ẢNH: HỮU TÍN

Tối 8.6, lễ bế mạc Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, trưởng ban tổ chức; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng trưởng ban tổ chức; cùng nhiều đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim…

Phát biểu tại bế mạc, TS - NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ, những sinh viên đang bắt đầu những bài tập làm phim đầu tiên của mình. Năm nay, liên hoan đã nhận hơn 100 tác phẩm phim ngắn tham dự bao gồm: phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình với sự đa dạng đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI.

"Liên hoan phim đã cho thấy sự trưởng thành của bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện sự làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực biến những quan sát nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh trên màn hình với nhiều cá thể riêng biệt mang đậm dấu ấn tác giả", bà nhìn nhận.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026 tổng kết, trao giải tối 8.6 sau nhiều ngày tổ chức ẢNH: HỮU TÍN

Theo thống kê, phim truyện là thể loại có số lượng tác phẩm tham gia đông đảo nhất, chiếm gần 50% tổng số phim dự thi. Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận định: "Điểm nổi bật của phim truyện mùa 2 là sự quan tâm của người trẻ đến ký ức lịch sử dân tộc, cùng những thể nghiệm mang đậm dấu ấn tác giả và nội dung giàu tính nhân văn. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống đã được nhiều tác giả đưa vào phim với mong muốn các giá trị văn hóa thuần Việt được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ khán giả".

Theo đại diện ban giám khảo, nhiều tác phẩm phim truyện mùa 2 thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu trong quá trình sản xuất và thực hiện. Sự trưởng thành về nghề của các nhà làm phim trẻ được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành đội ngũ nhân lực điện ảnh chuyên nghiệp trong tương lai.

Trong khi đó, phim tài liệu tại Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần 2 được nhận xét là minh chứng cho sự nhanh nhạy, năng động trong việc tiếp cận đề tài, sự chững chạc trong cách thể hiện của những người làm phim. Nhiều phim đã ghi lại những vẻ đẹp di sản từ nhiều miền đất nước với những hình ảnh đẹp, ấn tượng.

Ở hạng mục phim hoạt hình, bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá các tác giả đã có sự áp dụng nhuần nhuyễn giữa sức sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của công nghệ, tạo nên những thước phim đẹp với các thể hiện khác nhau như 2D, 3D…

Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt hội đồng giám khảo Liên hoan Phim ngắn lần II - năm 2026 trao kết quả cho bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch hội Điện ảnh TP.HCM, trưởng ban tổ chức liên hoan ẢNH: HỮU TÍN

Mùa liên hoan phim năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của các đạo diễn sinh viên đến từ các trường đào tạo nghệ thuật điện ảnh cùng các nhà làm phim độc lập, cộng đồng làm phim, các đơn vị sản xuất phim truyền thống.

"Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II đã tạo nên những làn gió mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khám phá ở cả những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn các tác giả trẻ đang trên hành trình thể nghiệm. Thành công của mùa liên hoan được thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, sự đa dạng của các tác phẩm tham dự và chất lượng phim ngày càng trưởng thành. TP.HCM xứng đáng có một liên hoan phim đại diện cho sự trẻ trung, năng động và đầy sức sáng tạo của một thành phố điện ảnh", bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Những giải thưởng được trao tại Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II

Phim Nghiệp (đạo diễn Phạm Hữu Trí), Người gieo mầm khát vọng Việt (đạo diễn Đỗ Thị Thoan) và Cuộc hồi hương kỳ diệu (đạo diễn Đào Minh Uyển) đạt giải nhất tại liên hoan năm nay ẢNH: HỮU TÍN

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các tác phẩm, cá nhân xuất sắc ở 3 thể loại: phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Với phim truyện, giải khuyến khích được trao cho ba tác phẩm: Vết sẹo, Ảo và Vùng đau đáu. Ba bộ phim: Vị tựa như không, tiếng thét và Màu Mang Thít được xướng tên nhận giải ba. Phim truyện Phía sau người lính nhận giải nhì và Ngiệp (Karma) được vinh danh ở giải nhất.

Ở thể loại phim tài liệu, tác phẩm Khoảnh khắc bất diệt, Với tay ôm mây trời và 5 điều Bác dạy nhận giải khuyến khích. Giả ba gọi tên phim Ông Đủ và Hai cuộc đời trong tiếng chuông, giải nhì được trao cho phim Bác sĩ ở xã đảo, còn tác phẩm Người gieo mầm khát vọng Việt thắng giải nhất.

Thể loại phim hoạt hình chứng kiến loạt phim: Hộp bánh của ngoại, Tò he du ký và Tịnh dung nhận giải khuyến khích. Giải ba thuộc về các tác phẩm: Ngược dòng, Khuấy lên khoảng không và Quýt (Wish). Phim Sống còn được trao giải nhì và thành tích xuất sắc nhất thuộc về phim Cuộc hồi hương kỳ diệu.

9 cá nhân xuất sắc được vinh danh ẢNH: HỮU TÍN

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 9 giải thưởng cá nhân. Trong đó, giải Biên kịch xuất sắc được trao cho Hồ Minh Khoa với phim Tiếng thét. Tác phẩm này cũng giúp Nguyễn Lưu Thanh An thắng giải Âm nhạc xuất sắc. Hạng mục Thiết kế xuất sắc vinh danh Nguyễn Quốc Hưng (phim Lặng lẽ trôi về). Bộ đôi Nguyễn Tùng Lâm - Hoàng Bảo Uyên (phim Nghiệp) được gọi tên ở hạng mục Quay phim xuất sắc.

Phan Bảo Tuấn thắng Đạo diễn xuất sắc với phim Vị tựa như không. Trần Đại Chính (phim Chào Tễu) và Bế Ngọc Diệp (phim Phía sau người lính) là Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong khi đó, Khánh Duy (phim Nghiệp) và Nguyễn Bích Hà Mi (phim Mùi cơm chín) được vinh danh là Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc.

Các nhà làm phim trẻ có nhiều cơ hội phát triển năng lực thông qua nhiều hoạt động tại liên hoan phim năm nay ẢNH: THANH CHI

Ngoài ra, Sở VH-TT TP.HCM cũng trao giấy khen cho các dự án xuất sắc nhất của Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026 nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của chương trình trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho điện ảnh thành phố.

Từ 19 dự án tham gia, 12 dự án đã được lựa chọn vào vòng chung khảo và nhận sự đồng hành, hướng dẫn từ các mentor là các đạo diễn, nhà sản xuất giàu kinh nghiệm. Qua đó, 4 dự án đã xuất sắc đã được gọi tên: Quán trà nhân sinh (giải nhất); Căn phòng và những giọt nước vắng mặt (giải nhì); Trần sao âm vậy và Đào (giải ba).