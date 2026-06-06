Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần II mở cơ hội cho tài năng điện ảnh trẻ

Góp phần phát triển thành phố sáng tạo điện ảnh

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II ẢNH: HỮU TÍN

Tối 6.6, Lễ khai mạc Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026 chính thức diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát hành và phổ biến phim Việt Nam, trưởng ban sơ khảo; ông Mai Huyền Linh - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, trưởng ban tổ chức; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng trưởng ban tổ chức… cùng nhiều đại biểu...

Đại diện ban tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc, bà Dương Cẩm Thúy nhấn mạnh Liên hoan Phim ngắn TP.HCM nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng trong điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai, là cơ hội phát triển tài năng, khả năng làm phim, góp phần phát triển nền điện ảnh thành phố và cả nước nói chung. "Tổ chức liên hoan phim ngắn là một việc làm cần thiết cho những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Đối với nhà làm phim lâu năm, đây là dịp giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm cho nhà làm phim trẻ. Từ những cuộc thi, có thể phát hiện những gương mặt tài năng, đam mê nghệ thuật thứ 7, khuyến khích họ đến với nghề", Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HM nói.

Theo bà Thúy, "TP.HCM là một trung tâm điện ảnh của cả nước, có lực lượng làm phim hùng hậu, liên hoan phim ngắn sẽ giúp phát triển nghề nghiệp, nghệ thuật, tư tưởng, giúp đào tạo đội ngũ làm phim tương lai khi thành phố đã có chủ trương phát triển điện ảnh thành nền công nghiệp văn hóa, nhất là mới đây TP.HCM vinh dự gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh của UNESCO".

Các nghệ sĩ trình diễn tiết mục Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố điện ảnh (ca khúc chủ đề liên hoan phim) ẢNH: HỮU TÍN

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II tiếp tục khẳng định là một sân chơi nghề nghiệp đầy ý nghĩa. Liên hoan tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ được học hỏi, giao lưu, được chia sẻ kinh nghiệm đồng thời giới thiệu đến công chúng những tác phẩm sáng tạo mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những giá trị nhân văn của xã hội.

"Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II diễn ra trong thời điểm đầy ý nghĩa, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, Liên hoan Phim ngắn TP.HCM không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, thể hiện niềm tự hào về thành phố mang tên Bác và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước", ông chia sẻ.

Các tiết mục tại đêm khai mạc góp phần khắc họa TP.HCM với tư cách là một thành phố điện ảnh năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa ẢNH: HỮU TÍN

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết của thành phố với tổ chức UNESCO sau khi thành phố được công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh vào năm 2025. "Thông qua sự kiện này, chúng ta mong muốn tạo thêm cơ hội cho các nhà làm phim trẻ để phát triển năng lực nghề nghiệp, để mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, để nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, của TP.HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông kỳ vọng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng một môi trường sáng tạo điện ảnh hoàn thiện, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trẻ, thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế; từng bước xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm sáng tạo điện ảnh năng động của Việt Nam và trong khu vực.

Liên hoan Phim ngắn TP.HCM là một trong những hoạt động góp phần vào sự phát triển điện ảnh của TP.HCM - Thành phố sáng tạo điện ảnh được UNESCO công nhận ẢNH: HỮU TÍN

Hoạt động nổi bật tại Liên hoan Phim ngắn TP.HCM 2026

Liên hoan Phim ngắn TP.HCM năm nay mang đến nhiều hoạt động cho các nhà làm phim trẻ, công chúng yêu điện ảnh ẢNH: HỮU TÍN

Liên hoan Phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8.6 với chuỗi hoạt động phong phú, sôi nổi và giàu tính sáng tạo. Sự kiện năm nay mang đến các chương trình tiền liên hoan như tọa đàm Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình, tập huấn ứng dụng AI trong làm phim. Bên cạnh đó là những hoạt động trọng điểm như triển lãm ảnh, chiếu phim cộng đồng, giao lưu cùng các đoàn làm phim, chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026, các suất chiếu 46 tác phẩm dự thi tại nhiều cụm rạp trên địa bàn thành phố…

Liên hoan năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội phát triển cho những nhà làm phim trẻ ẢNH: HỮU TÍN

Chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng Liên hoan Phim ngắn TP.HCM là không gian để các nhà làm phim trẻ thể hiện cá tính, tư duy sáng tạo và thử nghiệm bản thân thông qua những tác phẩm vừa sức trước khi bước vào các dự án quy mô lớn hơn. Theo nữ nghệ sĩ, liên hoan không chỉ là nơi thưởng thức phim mà còn giúp công chúng cảm nhận hơi thở đời sống, tình yêu quê hương và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Trong khi đó, nhà sản xuất - diễn viên Mai Thu Huyền đánh giá cao những điểm mới của liên hoan năm nay, đặc biệt là cuộc thi Short Form Film Lab nhằm hỗ trợ các dự án của những nhà làm phim trẻ. Cô cũng ấn tượng với các hoạt động đưa điện ảnh vào học đường và cho rằng việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ là yếu tố quan trọng để xây dựng tương lai cho điện ảnh Việt Nam.