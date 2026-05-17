Nhà làm phim trẻ không đứng một mình

Sự kiện có sự tham dự của TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh VN; bà Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN; ông Đinh Trọng Tuấn, Ủy viên thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; ông Lê Văn Thái, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM… cùng đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh, đông đảo các nhà làm phim trẻ và sinh viên yêu thích điện ảnh.

Các khách mời bàn luận tại tọa đàm “Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt” ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức mở tọa đàm "Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt" với mong muốn góp phần làm rõ hơn định hướng phát triển cũng như xác định yếu tố con người là một phần quan trọng trong tiến trình khẳng định tầm vóc của điện ảnh VN. Đây là không gian kết nối giữa các thế hệ làm nghề - nơi người đi trước chia sẻ và trao truyền kinh nghiệm, còn người trẻ mang đến năng lượng và những tiềm năng mới cho điện ảnh VN.

Điện ảnh Việt đang thiếu gì ?

Trong bài phát biểu tại sự kiện phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đánh giá điện ảnh nước nhà những năm gần đây có sự chuyển biến đáng chú ý với những bộ phim đạt doanh thu trăm tỉ hay một số tác phẩm tạo được tiếng vang quốc tế. Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện những gương mặt trẻ, với tư duy và lối kể chuyện sáng tạo, giàu cá tính. Khi bàn về sự phát triển nền điện ảnh bền vững, có những đóng góp cho công nghiệp văn hóa, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho rằng con người luôn đóng vai trò quyết định, bên cạnh các yếu tố như nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ làm phim…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, chiều 16.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của TS Ngô Phương Lan. Cụ thể, trong buổi tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN cho rằng điện ảnh Việt có nhiều thứ, nhưng cái thiếu chính là sự phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng trẻ: "Yếu tố quan trọng nhất để làm nên thành công của điện ảnh ngoài kinh phí, cơ chế thì quyết định nhất vẫn là con người". Dù vậy, bà Ngô Phương Lan bày tỏ niềm hy vọng vào bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt hiện nay, đồng thời nhắn nhủ đến thế hệ nhà làm phim trẻ: "Nếu các bạn đã yêu điện ảnh thì đừng băn khoăn mà hãy cầm máy lên và hành động".

TS Ngô Phương Lan cho biết LHP châu Á - Đà Nẵng 2026 sẽ chọn lựa một chùm phim ngắn của cuộc thi phim ngắn Vietnamese mùa 2 để chiếu tại LHP sắp tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese, cũng đặt vấn đề nguồn nhân lực khi nói về bức tranh của điện ảnh nước nhà hiện nay. Ông cho rằng khi có nhiều người tài năng thì sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, và chính điều đó sẽ là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh tại VN. "Điện ảnh Việt thời điểm này đã phát triển rồi, nhưng tôi mong muốn nó phát triển mạnh mẽ hơn. Với thế hệ trẻ, tôi chờ đợi các bạn đi xa hơn so với thế hệ của chúng tôi. Tôi chờ đợi các bạn ra ngoài thế giới, lấy được thị trường nước ngoài nhiều hơn", đạo diễn phim Đất rừng phương Nam bộc bạch.

Với Hồng Ánh, điện ảnh Việt đang thiếu hệ sinh thái phát triển một cách bền vững. Trong đó, cần nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ phát triển đồng đều từ tất cả các khâu, không chỉ ở đạo diễn mà cả chuyên viên mỹ thuật, âm thanh, quay phim… và cả khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm tin dành cho thị trường điện ảnh nước nhà khi ngày càng có sự đa dạng hơn. "Những năm gần đây, chúng ta có nhiều câu chuyện, đề tài đa dạng, phong phú đến từ những người trẻ. Tôi nghĩ các bạn cần thêm thời gian, cần môi trường để có cơ hội cọ xát thực tế. Điện ảnh cần có sự suy nghĩ, chiêm nghiệm và cọ xát qua từng tác phẩm", cô cho hay.

Hàm Trần, đạo diễn Tử chiến trên không, cũng tin điện ảnh nước nhà đang cần tiếng nói của những nhà làm phim trẻ. Theo ông, khi kể một câu chuyện càng riêng càng dễ chạm đến khán giả. Nam đạo diễn cũng cho rằng những nhà làm phim trẻ cần vượt qua nỗi lo sợ để quyết liệt hơn với tác phẩm của mình, mạnh dạn thử sức ở những cuộc thi như Vietnamese. Bởi Hàm Trần quan niệm đây là dịp để họ được kể câu chuyện bản thân ấp ủ, để "từ phim ngắn có phim dài, từ cơ hội nhỏ có cơ hội lớn".

Xuất phát từ những quan điểm đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng những cuộc thi như Việt Nam - Vietnamese đóng vai trò như một sân chơi, nơi phát hiện ra những tài năng trẻ và giới thiệu những tác phẩm của họ đến với khán giả. Ông nhấn mạnh: "Điện ảnh không dành cho người ngần ngại. Đây là môi trường để các bạn gặp gỡ đồng nghiệp tương lai, qua các cuộc cạnh tranh sẽ giúp các bạn cùng nhau phát triển, được nhiều nhà sản xuất nhìn thấy".

Nhà làm phim trẻ được hỗ trợ phát triển ra sao ?

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ qua các mùa tổ chức, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese đã chứng kiến nhiều bạn trẻ tiếp tục khẳng định tài năng và vững vàng bước tới trên con đường nghề nghiệp. Có người tiếp tục làm phim ngắn, có người tham gia các dự án chuyên nghiệp, có người chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay. Cái tên nổi bật trong số đó phải kể đến đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh và tác phẩm Mầm nhớ từng thắng lớn ở mùa 2 Vietnamese trước khi được vinh danh tại hạng mục phim ngắn của giải Cánh Diều 2025. Nhà làm phim trẻ Hùng Trần, từng vào top 20 mùa đầu tiên của Vietnamese, chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay Lầu Chú Hỏa vào tháng 6 tới.

Đạo diễn Hùng Trần, nhà làm phim trẻ từng ghi dấu ấn ở cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024, nay sắp phát hành phim điện ảnh đầu tay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong tham luận phát triển đội ngũ làm phim trẻ tại TP.HCM - Thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh gửi đến tọa đàm, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đánh giá cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm không gian để những người làm phim trẻ được thử nghiệm, được kể câu chuyện của mình, được tiếp cận công chúng và từng bước đi vào đời sống điện ảnh chuyên nghiệp. "Thành công của các tác phẩm bước ra từ cuộc thi là minh chứng sinh động cho khả năng một sân chơi phim ngắn có thể mở ra hành trình dài hơn cho nhà làm phim trẻ", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM đánh giá.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng chủ đề hỗ trợ các nhà làm phim trẻ hôm nay không chỉ là câu chuyện của một cuộc thi, mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của TP.HCM. "Ở đó, các cuộc thi như Vietnamese 2026 có vai trò là "điểm chạm" đầu tiên để phát hiện tài năng; còn các cơ chế đào tạo, cố vấn, trình chiếu, truyền thông và kết nối thị trường sẽ là "đường dẫn" để các tài năng đó tiếp tục phát triển", lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, ông Lê Văn Thái, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ như Hùng Trần không chỉ dừng ở một cuộc thi, mà phải tạo ra một lộ trình phát triển dài hạn. Ông cho biết TP.HCM đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ điện ảnh trẻ thông qua nhiều mô hình như: Văn phòng hỗ trợ điện ảnh (nhằm hỗ trợ bối cảnh, thủ tục và kết nối sản xuất), Vườn ươm kịch bản, Chợ dự án điện ảnh (nhằm kết nối nhà làm phim với nhà đầu tư, đơn vị phát hành và các nền tảng số), Quỹ đầu tư phát triển điện ảnh… Song song đó là Điện ảnh học đường góp phần hình thành thế hệ khán giả và người sáng tạo mới, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận điện ảnh…

"Ở góc độ quản lý nhà nước, TP.HCM hướng tới vai trò kiến tạo và kết nối, tức không làm thay thị trường hay người sáng tạo, mà tạo môi trường, chính sách và nguồn lực để cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nền tảng phát hành cùng tham gia hình thành một chuỗi hỗ trợ khép kín cho điện ảnh trẻ, góp phần phát triển điện ảnh VN theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có khả năng vươn ra quốc tế", ông Lê Văn Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cũng nhắn nhủ các nhà làm phim trẻ hãy tiếp tục giữ sự nhiệt huyết tuổi trẻ, tiếp tục niềm đam mê với điện ảnh và tự tin dấn thân vào con đường làm điện ảnh. Bởi các nhà làm phim trẻ hiện nay không chỉ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước mà còn từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành với các bạn và quan trọng nhất là sự ủng hộ của khán giả đối với nhà làm phim VN.