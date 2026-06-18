Cinetour Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 đến TP.HCM

Cinetour mới nhất của Vietnamese 2026 tiếp tục là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh. Ba khách mời gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyên gia VFX (kỹ xảo điện ảnh) Nguyễn Trương Kiên và đạo diễn trẻ Hoàng Duy cùng chia sẻ về việc áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất một tác phẩm nhằm tiết kiệm chi phí hay làm sao để người làm nội dung tận dụng được AI như một trợ lý mà không bị mất đi bản sắc và cảm xúc cá nhân… Thông qua đó, ban tổ chức kỳ vọng buổi gặp gỡ còn là dịp để hun đúc, tạo động lực để những nhà làm phim trẻ bắt đầu hành trình biến những ý tưởng trở thành một tác phẩm thực thụ.

Ba khách mời tại cinetour Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất phim Ảnh: BTC

Theo chuyên gia kỹ xảo điện ảnh Nguyễn Trương Kiên, các thiết bị của ngành phim nói chung và ngành kỹ xảo nói riêng, nhất là các thiết bị công nghệ mới, thường có chi phí rất cao. Điều này thực sự có thể khiến việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ đó vào các sản phẩm của các nhà làm phim trẻ gặp nhiều khó khăn. Qua cinetour, chuyên gia mong muốn được nghe từ các nhà làm phim trẻ về những điều mà các bạn muốn làm nhưng bị giới hạn về công nghệ cũng như kinh phí; từ đó anh sẽ chia sẻ với các nhà làm phim trẻ phương thức tiếp cận các công nghệ hình ảnh kỹ xảo - AI một cách dễ dàng và chi phí thấp nhất. Anh Nguyễn Trương Kiên cũng nhắn nhủ thêm: "Hãy luôn nhớ rằng công nghệ có hiện đại như thế nào đi nữa thì kịch bản vẫn là điều quan trọng nhất".

Trong khi đó, Đào Hoàng Duy, đạo diễn phim Con cá nhỏ, từng xuất sắc đoạt giải Phim ngắn sáng tạo nhất tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, chia sẻ bản thân rất quan tâm đến vấn đề ứng dụng công nghệ trong làm phim và cũng tìm tòi, đưa yếu tố công nghệ vào tác phẩm của mình. Chính vì thế, nhà làm phim trẻ mong muốn cinetour lần này là cơ hội để trao đổi thêm với đạo diễn kỳ cựu, chuyên gia kỹ xảo nhằm đào sâu hơn vào vấn đề kể trên. "Tôi nghĩ điều mình có thể chia sẻ tốt nhất cho các bạn trẻ đam mê điện ảnh chính là làm sao để thực hiện một bộ phim trong điều kiện kinh phí, kỹ thuật hạn chế mà vẫn đạt được hiệu quả nhất định", Hoàng Duy bộc bạch.

Với Hoàng Duy, điều quan trọng của mỗi tác phẩm là câu chuyện và thông điệp mà người trẻ muốn truyền tải, còn công nghệ chỉ là một phần bổ trợ để làm nổi bật điều đó.