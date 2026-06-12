Đạo diễn 'Điều ngọt ngào ở lại' sau thành công tại 'Vietnamese 2025'

Bộ phim Điều ngọt ngào ở lại ghi dấu ấn tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa 2 ẢNH: BTC

Thái Bảo Long là một trong những nhà làm phim trẻ nổi bật tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Tác phẩm Điều ngọt ngào ở lại do anh đảm nhận vai trò đạo diễn đã vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Kịch bản xuất sắc nhất ở Vietnamese mùa 2.

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Thái Bảo Long cho biết sau thành công của Điều ngọt ngào ở lại, anh vẫn gắn bó với Xưởng phim Én Bạc (của Đại học Duy Tân, TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nam đạo diễn tạm gác các dự án phim để tập trung sản xuất những sản phẩm giáo dục và phim hoạt hình 3D mang yếu tố giáo dục.

Bảo Long tiết lộ anh cùng ê kíp đang ấp ủ thực hiện phần 2 của series phim không chiến Những cánh én đầu tiên, với kỳ vọng phát triển thành một tác phẩm điện ảnh. "Để làm được điều đó, chúng tôi cần chuẩn bị rất nhiều thứ và chỉ dám nhận thử thách này khi đã có đủ điều kiện trong tương lai", anh nói.

Thái Bảo Long tiếp tục ấp ủ dự án mới sau thành công của Điều ngọt ngào ở lại ẢNH: NVCC

Năm nay, Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức tổ chức Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, đồng thời tiếp tục duy trì chuỗi cinetour tại các trường đại học trên cả nước. Thái Bảo Long là một trong những khách mời đầu tiên của mùa giải năm nay, tham gia chương trình Một ý tưởng - Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng diễn ra tại Đại học Duy Tân (TP.Đà Nẵng) ngày 12.6, bên cạnh hai đạo diễn trăm tỉ Nguyễn Quang Dũng và Lê Thiện Viễn.

Thái Bảo Long cho biết anh xem đây là một vinh dự và cũng là cơ hội đặc biệt để kết nối với những người trẻ yêu điện ảnh. Nếu các đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Lê Thiện Viễn mang đến góc nhìn từ những nhà làm phim chuyên nghiệp với nhiều thành tựu, thì Bảo Long mong muốn trở thành người bạn đồng hành của sinh viên, chia sẻ những trải nghiệm và bài học thực tế từ chính hành trình chập chững bước vào nghề.

Theo nam đạo diễn, điều anh muốn gửi gắm không chỉ là kinh nghiệm làm phim mà còn là sự chuẩn bị về tư duy, kỹ năng và tâm thế cho những người mới bắt đầu. Anh hy vọng những câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ hình dung rõ hơn con đường phía trước, biết cần chuẩn bị gì cho hành trình theo đuổi đam mê và bớt cảm giác lạc lõng hay choáng ngợp khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Lời nhắn gửi cho nhà làm phim trẻ

Nói về Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, Thái Bảo Long cho rằng việc tiếp tục lựa chọn chủ đề "Việt Nam, đất nước và con người" vừa mở ra nhiều cơ hội sáng tạo, vừa đặt ra không ít thách thức cho các nhà làm phim trẻ.

Theo nam đạo diễn, một chủ đề rộng đồng nghĩa với việc thí sinh phải nỗ lực tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ, lựa chọn đề tài có chiều sâu và thể hiện được dấu ấn cá nhân rõ nét. "Khi chủ đề càng rộng, đòi hỏi các nhà làm phim trẻ phải tìm tòi những góc nhìn thật sự độc đáo, lựa chọn đề tài có chiều sâu và mang đậm dấu ấn cá nhân thì mới có thể tạo được sự chú ý giữa rất nhiều tác phẩm khác", anh chia sẻ.

Thái Bảo Long nhắn gửi các nhà làm phim trẻ mạnh dạn bắt tay vào làm phim ẢNH: NVCC

Với đạo diễn Điều ngọt ngào ở lại, điểm đáng chú ý của Vietnamese năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ Gen Z. Anh đánh giá đây là lớp nhà làm phim trẻ giàu tiềm năng, nhanh nhạy với công nghệ, sở hữu tư duy hiện đại và khát khao thể hiện bản sắc nghệ thuật mạnh mẽ.

"Các bạn trẻ hiện nay rất giỏi, nắm bắt công nghệ nhanh, tư duy hiện đại và mang trong mình khát khao thể hiện cái tôi nghệ thuật rất mãnh liệt. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được chứng kiến những tác phẩm táo bạo, mới lạ và mang đậm dấu ấn cá nhân từ các bạn", nam đạo diễn chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Thái Bảo Long cũng gửi gắm lời động viên đến những người trẻ đang ấp ủ các dự án đầu tay. Anh cho rằng điều quan trọng nhất là dám bắt đầu thay vì chờ đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo. "Hãy cứ mạnh dạn và bắt tay vào làm. Đừng đợi đến khi mọi thứ thật hoàn hảo mới dám bấm máy", anh nhắn nhủ.

Theo nam đạo diễn, hành trình làm phim là quá trình học hỏi không ngừng từ những người đi trước cũng như từ chính những lần vấp ngã của bản thân. Anh khuyến khích các bạn trẻ không nên sợ sai, bởi mỗi thất bại đều mang lại những bài học quý giá mà sách vở hay trường lớp khó có thể truyền tải. "Chính những trải nghiệm thực tế đó sẽ mài giũa các bạn trở thành những nhà làm phim bản lĩnh và trưởng thành hơn trong tương lai", anh bày tỏ.