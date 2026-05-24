'Vùng đau đáu' | Phim ngắn Vietnamese 2026

Hải Vy - một học sinh lớp 12 có năng khiếu hội họa, đang dần mất niềm tin vào đam mê. Trước kỳ thi đại học, Vy bỏ trống nguyện vọng đầu tiên, chìm trong hoài nghi về con đường nghệ thuật giữa áp lực kỳ vọng và so sánh. Trong khủng hoảng, Vy rơi vào "vùng đau đáu" - một thế giới siêu thực do chính cô tạo ra qua từng nét vẽ. Tại đây, cô gặp lại bản thân thuở bé, hồn nhiên và đầy háo hức. Cuộc gặp gỡ giúp Vy nhớ lại ước mơ ban đầu, để rồi quyết định cầm bút vẽ tiếp vì chính mình.

Phim ngắn "VÙNG ĐAU ĐÁU" | Vietnamese 2026

Phim ngắn "Vùng đau đáu" là lời hồi đáp dịu dàng gửi tới những ai từng hoài nghi chính mình, cũng là lời động viên cho những ai từng lạc lối, rằng trong những lúc "đau đáu" nhất, bạn vẫn có thể chọn lại, cho chính mình. Không chỉ là lá thư dành cho những người làm sáng tạo, nó còn là bức thư gửi đến những người đang đi những "con đường chẳng mấy ai đi". Bởi đến cuối cùng, thứ ở lại vẫn là trái tim thuần khiết và nồng thắm, như Hải Vy.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.

