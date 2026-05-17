Khởi động Vietnamese 2026: Đặt 'viên gạch đầu tiên' cho khát vọng điện ảnh Việt

Chiều 16.5, tại Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Tọa đàm "Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt" trong lễ phát động ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 2 mùa tổ chức, cuộc thi phim ngắn Vietnamese đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người trẻ mang giấc mơ điện ảnh. Năm nay, cuộc thi tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều chuyên gia, đạo diễn và nhà làm phim tên tuổi.

Với quy mô được mở rộng cùng những cơ hội tiến xa tại các liên hoan phim quốc tế, sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo sinh viên và những người trẻ yêu điện ảnh. Đối với nhiều bạn trẻ, đây là cơ hội quý giá để bước ra khỏi vùng an toàn.