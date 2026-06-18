Đạo diễn trẻ đoạt giải với bộ phim chỉ tốn 2,5 triệu đồng

Đạo diễn Đào Hoàng Duy cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyên gia VFX Nguyễn Trương Kiên tại cinetour sáng 18.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Với hành trình một nhà làm phim trẻ độc lập ghi dấu ấn ở các cuộc thi, liên hoan phim trong nước và quốc tế, đạo diễn Đào Hoàng Duy có những chia sẻ cởi mở về kinh nghiệm làm phim tại cinetour Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất phim. Sự kiện diễn ra sáng 18.6 tại Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), thuộc khuôn khổ Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 (do Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức).

Giao lưu với những người trẻ yêu điện ảnh, đạo diễn Đào Hoàng Duy cho rằng điều quan trọng nhất của một bộ phim là câu chuyện và thông điệp mà nhà làm phim muốn truyền tải. Theo anh, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không quyết định giá trị tác phẩm. Vì vậy, người trẻ không nhất thiết phải đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hay phần mềm đắt tiền mà có thể lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện của mình. Tương tự, kinh phí không phải rào cản quá lớn nếu biết tính toán và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Đào Hoàng Duy chia sẻ kinh nghiệm làm phim với kinh phí thấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoàng Duy cho biết phần lớn tác phẩm của anh được thực hiện với kinh phí chưa tới vài chục triệu đồng. Riêng bộ phim Con cá nhỏ chỉ tiêu tốn khoảng 2,5 triệu đồng. Với nguồn lực hạn chế, anh chọn hướng đi khác biệt, không đặt mục tiêu làm phim hay nhất mà là tác phẩm gây chú ý nhất. Bộ phim được quay trong khoảng nửa ngày với cách dàn dựng đơn giản, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của bạn bè và người quen.

Con cá nhỏ kể hành trình một con cá từ lúc được mua ngoài chợ, mang đi phóng sinh rồi quay trở lại thành món hàng bày bán. Từ vòng lặp ấy, bộ phim đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của việc phóng sinh. Tác phẩm đã được trao giải Phim ngắn sáng tạo nhất tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa 2.

Đạo diễn khuyến khích các bạn trẻ đam mê làm phim bắt tay vào sản phẩm dự án của riêng mình ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ câu chuyện của bản thân, Đào Hoàng Duy khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn bắt tay thực hiện ý tưởng thay vì chờ đợi đủ điều kiện về kinh phí hay thiết bị. Theo anh, người làm phim cần tìm cách kể câu chuyện phù hợp với nguồn lực mình có, bởi ý tưởng và cảm xúc mới là yếu tố cốt lõi của tác phẩm.

"Nếu có ý tưởng, hãy cứ bắt tay vào làm. Thiết bị chỉ là một phần. Có nhiều bộ phim gây tiếng vang tại các giải thưởng quốc tế được quay bằng điện thoại. Điều quan trọng nhất vẫn là ý tưởng và cảm xúc mà bạn muốn truyền tải", anh chia sẻ.

Đạo diễn cho rằng với sự tìm tòi, sáng tạo và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, việc thực hiện một bộ phim từ nguồn kinh phí khiêm tốn hoàn toàn khả thi.

Chuyên gia kỹ xảo hình ảnh Nguyễn Trương Kiên chia sẻ với nhà phim trẻ phương thức tiếp cận với các công nghệ hình ảnh kỹ xảo - AI dễ dàng và chi phí thấp nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Chia sẻ về bài toán kinh phí, chuyên gia kỹ xảo hình ảnh Nguyễn Trương Kiên cho rằng các thiết bị phục vụ ngành phim nói chung và lĩnh vực VFX nói riêng, đặc biệt là những công nghệ mới, thường có chi phí rất cao. Đây là rào cản khiến nhiều nhà làm phim trẻ gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào sản phẩm của mình.

Tuy vậy, theo anh, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tìm cách tháo gỡ bằng việc tận dụng các mối quan hệ để kết nối với những đơn vị sở hữu công nghệ cần thiết, từ đó tìm kiếm cơ hội được hỗ trợ về chi phí hoặc tài trợ cho dự án.

"'Liệu cơm gắp mắm', các nhà làm phim trẻ cần biết tận dụng nguồn lực sẵn có. Hiện nay, các công cụ AI cũng có thể giúp khỏa lấp phần nào rào cản công nghệ, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyên gia VFX này cũng lưu ý AI là "con dao hai lưỡi", tiềm ẩn nhiều biến số mà người làm phim khó lường trước. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ cần được cân nhắc tỉnh táo và phù hợp.

"Dù công nghệ hiện đại đến đâu, kịch bản vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất", anh nhấn mạnh.