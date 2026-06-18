Nguyễn Phan Quang Bình tiết lộ nguyên tắc khi thực hiện 'Hộ linh tráng sĩ'

Sáng 18.6, buổi giao lưu với chủ đề Ứng dụng Công nghệ mới trong sản xuất phim diễn ra tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên và các nhà làm phim trẻ. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 (do Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức), với sự tham gia của 3 khách mời gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyên gia VFX Nguyễn Trương Kiên và đạo diễn trẻ Hoàng Duy.

Nguyễn Phan Quang Bình nói về việc đưa AI vào sản xuất phim

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tại buổi cinetour thuộc Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese Ảnh: Nhật Thịnh

Trong buổi trò chuyện, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ việc được quay trở lại thời sinh viên là ước mơ của nhiều người. Riêng anh, ở thời điểm đó, nếu có một chiếc điện thoại thông minh, bản thân sẽ tìm kiếm cảm xúc, ý tưởng để thực hiện một tác phẩm phim. Từ chia sẻ này, đạo diễn Cánh đồng bất tận nhận định: “Công nghệ bây giờ len lỏi vào từng khâu như tiền kỳ, hậu kỳ… nó sẽ giúp chúng ta đưa ý tưởng của mình đến khán giả”.

Tuy nhiên khi bàn về việc ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào phim ảnh, Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng quan trọng vẫn là ý tưởng của người thực hiện. Theo anh, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, AI là một trợ lý mạnh từ những bước đầu tiên. Điển hình như ở khâu lên ý tưởng, thực hiện kịch bản, đây sẽ là công cụ biện luận, thậm chí đưa ra những gợi ý giúp tác phẩm trở nên tốt hơn.

Chưa kể, công nghệ còn góp phần kết nối mọi người trong hành trình đưa ý tưởng thành thành phẩm. “Phim là sự sáng tạo của tập thể, và sự sáng tạo đó có thể làm tốt khi có một tập thể hiểu nhau. AI có thể giúp mọi người hiểu nhau, như vậy cũng đã tiết kiệm rất nhiều. AI len lỏi vào cuộc sống giúp chúng ta đỡ lãng phí hơn, dành thời gian và tiền bạc cho diễn viên - những người trở thành hồn cốt của phim”, đạo diễn chia sẻ.

Theo đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, yếu tố con người vẫn quan trọng trong tác phẩm điện ảnh Ảnh: Nhật Thịnh

Thực tế, trong quá trình thực hiện Hộ Linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Nguyễn Phan Quang Bình và ê kíp đã ứng dụng AI vào các khâu. Tuy nhiên, với một dự án nói về niềm tự hào dân tộc, nam đạo diễn vẫn giữ nguyên tắc con người là yếu tố được đặt lên cao nhất.

Anh chia sẻ với sinh viên: “Đây là bộ phim mà diễn viên mất 6 tháng luyện tập, 3 tháng bấm máy… Mặc dù muốn đề cao con người, AI vẫn là đường dây chảy bên trong. Làm phim việc đầu tiên là làm việc với biên kịch, chúng tôi nói đùa đó là hôn nhân không hạnh phúc, nên AI hỗ trợ nhiều để chúng tôi có chung tiếng nói, hoàn thiện nhiều vấn đề trong kịch bản”.

Từ trải nghiệm của bản thân, đạo diễn phim Cánh đồng bất tận nhắn nhủ với các nhà làm phim trẻ: “Khi bạn có ý tưởng, đừng ngại nhưng cũng đừng phụ thuộc vào AI để mất đi bản thân. Thay vào đó, các bạn có thể sử dụng như một trợ lý, giúp các bạn làm việc nhanh chóng hơn. Quan trọng nhất khi làm phim là kể cho mọi người biết mình muốn gì”.

Theo Nguyễn Phan Quang Bình, AI hỗ trợ người làm phim ở nhiều khâu, nhưng không thay thế cảm xúc, tinh thần của diễn viên. “AI giúp chúng ta nhiều nhưng không nên lạm dụng. Tất cả ý tưởng, tư duy của mình là điều quan trọng, còn AI chỉ là công cụ thôi. Chúng ta sẽ là người quyết định AI chứ không phải AI quyết định chúng ta”, anh nói.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các nhà làm phim trẻ tham gia Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình mong họ có thể tìm cho mình một kịch bản hấp dẫn và mạnh dạn bắt tay thực hiện. Bởi nam đạo diễn quan niệm “cứ đi rồi sẽ đến”. Tuy nhiên, nam khách mời cũng nhắn nhủ thêm: “Đối với người làm phim, tiếng nói của mình rất quan trọng. Hãy làm bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào công nghệ gì hết, quan trọng là ý tưởng và thông điệp, tình cảm, góc nhìn độc lạ…”.