Chắp cánh cho những nhà làm phim trẻ: Hệ sinh thái điện ảnh cho người trẻ

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Gần đây những đạo diễn trẻ như Hùng Trần (phim Lầu chú Hỏa) hay Phan Bá Hỷ (phim Ma xó) đều có phim ra rạp đạt doanh thu ấn tượng. Bên cạnh đó, những nhà làm phim trẻ khác tham gia các sân chơi như Cuộc thi phim ngắn Việt Nam (Vietnamese) do Báo Thanh Niên tổ chức hoặc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 vừa diễn ra vào tháng 5.2026 đã cho thấy hình ảnh một thế hệ làm điện ảnh trẻ có tư duy hội nhập, nhạy bén với công nghệ, sẵn sàng thử nghiệm những ngôn ngữ điện ảnh mới và mạnh dạn kể những câu chuyện mang hơi thở đương đại. Lực lượng này đang từng bước tạo nên sức sống mới cho điện ảnh Việt.

Cảnh trong phim Đi thật xa mới đến nhà bạn cũ của đạo diễn trẻ Đinh Hoàng Long Ảnh: NVCC

Nhà làm phim trẻ Bùi Đức Anh, từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc - phim ngắn xuất sắc Mầm nhớ tại Vietnamese 2025, chia sẻ: "Trong suốt quá trình học hỏi và làm nghề, tôi luôn tìm kiếm cơ hội cũng như các cuộc thi và sân chơi khác nhau về điện ảnh để có thể chia sẻ những tác phẩm của mình đến với anh chị trong nghề và khán giả. Nhờ vậy đã giúp tôi có cơ hội cọ xát với những bạn trẻ khác có chung đam mê, đồng thời đây cũng là một cơ hội tốt để được làm phim, được thực hành những kỹ năng đạo diễn đã tích lũy cũng như được đem bộ phim của mình đến với nhiều khán giả hơn".

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh nhận định: "Tôi khá lạc quan về thế hệ nhà làm phim trẻ hiện nay. So với khoảng 10 - 15 năm trước, các bạn có điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ và điện ảnh thế giới tốt hơn rất nhiều. Nhiều bạn có tư duy hình ảnh tốt và không ngại thử nghiệm những đề tài mới".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhấn mạnh vào sự đam mê và chăm chỉ của các nhà làm phim trẻ hiện nay, khi có nhà làm phim trẻ còn lập hẳn những trang về điện ảnh với những chia sẻ kiến thức chuyên môn làm phim rất thú vị. Rồi họ cũng thường xuyên lui tới những địa điểm sinh hoạt của hội nhóm yêu điện ảnh để tìm kiếm cơ hội, nuôi dưỡng đam mê.

Cần hệ sinh thái hỗ trợ

Đạo diễn - chuyên gia kỹ xảo điện ảnh Đinh Hoàng Long (từng tạo ấn tượng với phim ngắn Ngũ cung âm tại Vietnamese 2024) cho rằng điều các nhà làm phim trẻ cần nhất hiện nay không chỉ là nguồn kinh phí, mà là một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh để họ có thể phát triển từ những bộ phim ngắn đầu tay đến những dự án điện ảnh chiếu rạp. Trước hết, họ cần những chương trình đào tạo và cố vấn chuyên môn từ các nhà làm phim giàu kinh nghiệm. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng tốt nhưng còn thiếu kiến thức về phát triển kịch bản, sản xuất, gọi vốn hay phát hành. Nếu được đồng hành bởi các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất chuyên nghiệp, họ sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian học hỏi và tránh những sai sót không cần thiết. Bên cạnh đó, các quỹ hỗ trợ, cuộc thi và chương trình phát triển dự án cũng đóng vai trò như những bệ phóng quan trọng. Những sân chơi như Dự án phim ngắn CJ, cuộc thi Vietnamese hay các liên hoan phim không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn tạo cơ hội để các nhà làm phim trẻ gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và các đơn vị phát hành. Đây chính là những cầu nối giúp một dự án tiềm năng có thể đi xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Cảnh phim Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh Ảnh: NVCC

"Ngoài ra, tôi cho rằng các nhà làm phim trẻ cần nhiều cơ hội được trình chiếu và tiếp cận khán giả hơn. Một bộ phim chỉ thực sự sống khi được công chúng đón nhận và phản hồi. Và để có thể bước vào lĩnh vực phim chiếu rạp, các nhà làm phim trẻ cần được trao cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án chuyên nghiệp với nhiều vai trò khác nhau. Việc làm việc trong môi trường sản xuất thực tế giúp họ hiểu được quy trình vận hành của một bộ phim thương mại, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành", Đinh Hoàng Long nói.

Còn nhà làm phim trẻ Lê Ninh, giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Vietnamese 2024, thì cho rằng khi nhà làm phim trẻ có một bộ phim đủ ấn tượng sẽ giúp tác giả được khán giả và các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc có thêm nhiều sân chơi, chương trình hỗ trợ và cơ hội giới thiệu dự án cũng sẽ giúp các nhà làm phim trẻ tiếp cận được nhiều nguồn lực hơn.

Về việc tìm kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ các nhà làm phim trẻ, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho rằng thực tế điện ảnh độc lập ở nhiều nước cũng bắt đầu từ những nguồn lực rất hạn chế. Điều quan trọng là người làm phim có biết cách biến giới hạn thành lợi thế hay không. Rất nhiều bộ phim ngắn xuất sắc được làm với kinh phí rất thấp nhưng có ý tưởng mạnh và cách tiếp cận sáng tạo. (còn tiếp)