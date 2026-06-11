Đạo diễn ‘Lầu chú Hỏa’ tiết lộ lý do làm phim kinh dị 'nặng đô'

Phim Lầu chú Hỏa của đạo diễn Hùng Trần không chỉ khai thác câu chuyện nhuốm màu huyền bí vốn tồn tại hàng trăm năm trong đời sống đô thị Sài Gòn mà còn gây tò mò bởi phương pháp làm phim.

Đạo diễn Hùng Trần trên trường quay phim Lầu chú Hỏa ẢNH: NVCC

Lấy cảm hứng từ giai thoại nổi tiếng xoay quanh gia tộc họ Hứa và "oan hồn cô gái bí ẩn" từng khiến không ít người rùng mình suốt nhiều thập niên, Lầu chú Hỏa không đơn thuần kể lại một truyền thuyết đô thị quen thuộc mà tái hiện bằng cấu trúc phim giàu tính trải nghiệm. Bối cảnh chính là tòa nhà gắn với nhiều lời đồn ma quái giữa trung tâm TP.HCM - nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, những bí mật bị chôn vùi dần được hé mở qua hành trình khám phá của nhóm nhân vật.

Điểm nổi bật của phim nằm ở cách khai thác nỗi sợ không hoàn toàn dựa vào những màn "jump scare" dồn dập - vốn là công thức quen thuộc của nhiều phim kinh dị Việt thời gian qua. Thay vào đó, ê kíp chọn hướng tạo bầu không khí ám ảnh bằng tâm lý, âm thanh, không gian và cảm giác bất an kéo dài. Sự bí hiểm của tòa lầu cổ, những khoảng tối, tiếng động lạ hay cảm giác như luôn có một thế lực vô hình hiện diện phía sau được đẩy lên thành nguồn căng thẳng chủ đạo, khiến người xem liên tục bị cuốn vào bầu không khí rờn rợn của câu chuyện.

Đáng chú ý hơn, đạo diễn của phim đã mạnh dạn áp dụng phong cách found footage (giả tư liệu) - kỹ thuật kể chuyện vốn quen thuộc với điện ảnh kinh dị thế giới nhưng gần như chưa từng được thực hiện một cách bài bản trên màn ảnh rộng Việt. Với phương pháp này, bộ phim được kể như những thước phim "tìm thấy", ghi lại hành trình khám phá của nhân vật bằng góc máy rung lắc, cảm giác chân thực và tính nhập vai cao. Người xem không chỉ theo dõi câu chuyện theo kiểu truyền thống mà như được kéo vào chính không gian của phim, trở thành một phần trong hành trình giải mã bí ẩn.

Cảnh trong phim Lầu chú Hỏa ẢNH: ĐPCC

Trên thế giới, phong cách found footage từng tạo nên thành công cho nhiều tác phẩm kinh điển như The Blair Witch Project, Paranormal Activity hay Rec. Tuy nhiên, đây cũng là kiểu làm phim đầy rủi ro bởi nếu xử lý không khéo sẽ dễ gây cảm giác mệt mỏi, rời rạc hoặc giảm cảm xúc khán giả. Việc một đạo diễn Việt quyết định thử nghiệm với thể loại này cho thấy tham vọng tạo ra sự khác biệt, thay vì tiếp tục đi theo công thức an toàn.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Lầu chú Hỏa nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới quan sát điện ảnh. Nhiều ý kiến cho rằng phim tạo được cảm giác hồi hộp, bầu không khí đặc quánh và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người xem Việt.

Đạo diễn Hùng Trần, từng tham gia Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa đầu tiên (năm 2024) của Báo Thanh Niên với phim ngắn Mộng, tiết lộ với chúng tôi về lý do làm một sản phẩm kinh dị "nặng đô" trên màn ảnh rộng: "Tôi là fan của phim kinh dị. Từ năm 8 tuổi, tôi đã cùng cậu ruột xem hầu như các phim kinh dị nổi tiếng của thế giới. Hồi đó tôi sống trong một căn nhà cổ lớn với bà ngoại nên thường cùng cậu xem phim kinh dị. Vì cậu tôi cũng là người mê dòng phim này. Lầu chú Hỏa là sản phẩm tôi muốn làm trước hết cho bản thân mình, để trút hết những gì tôi từng ‘ám ảnh’ trong ký ức tuổi thơ khi xem nhiều phim kinh dị”.

Theo đạo diễn, dù điện ảnh Việt thời gian qua có nhiều phim kinh dị thành công về doanh thu, vẫn chưa có nhiều tác phẩm mang màu sắc "nặng đô" đúng với gu thưởng thức mà anh theo đuổi.

Thành công đến đâu còn cần chờ phản ứng của đông đảo khán giả sau khi phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 12.6. Dẫu vậy, Lầu chú Hỏa vẫn là một thử nghiệm đáng chú ý, cho thấy nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng và khát vọng làm phong phú thêm dòng phim kinh dị của thế hệ đạo diễn trẻ.