Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới

Tối 4.7, lễ bế mạc - trao giải LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Chương trình có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh của VN và nhiều nước trong khu vực.

Tử chiến trên không thắng giải Phim hay nhất hạng mục Phim VN dự thi Ảnh: DANAFF

Sau 7 ngày sôi nổi, LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới đã tạo nên một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu cùng lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế; cũng như sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh. Điều đó cho thấy điện ảnh VN đang ngày càng được quan tâm, được đối thoại và được kết nối sâu rộng hơn trong dòng chảy chung của điện ảnh quốc tế.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc Ảnh: DANAFF

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng, cho biết DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để cảm nhận rằng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa. "Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi xây dựng DANAFF với một khát vọng giản dị nhưng đầy thách thức: tạo nên một không gian nơi điện ảnh VN và châu Á gặp gỡ thế giới, và nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh VN. Bốn năm chưa phải là một quãng thời gian dài đối với một LHP, nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng", TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

Đoàn phim Full Plate nhận giải Phim châu Á dự thi hay nhất Ảnh: DANAFF

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đánh giá: "Tại LHP năm nay, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế".

Cũng trong sự kiện bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, ban tổ chức tiến hành trao các giải thưởng tại các hạng mục dự thi. Trong đó, Tử chiến trên không được trao giải Phim hay nhất hạng mục Phim VN dự thi, còn tác phẩm Ấn Độ Full Plate (Một bữa no) đoạt cú đúp Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim châu Á dự thi.

Thảm đỏ lễ bế mạc thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim, diễn viên và những chuyên gia điện ảnh Ảnh: DANAFF

Tiết mục mở màn ấn tượng tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ảnh: DANAFF

Đoàn phim Mưa đỏ tại sự kiện lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ảnh: DANAFF