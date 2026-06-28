LHP châu Á Đà Nẵng lần IV: Hướng đến hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh

Từ xây dựng thương hiệu liên hoan phim…

Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, do UBND TP.Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN (VFDA) tổ chức.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA (trái) và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tại cuộc họp báo vào chiều qua 27.6 ẢNH: HOÀNG SƠN

Diễn ra đến ngày 4.7 với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, sự kiện đánh dấu tuần lễ điện ảnh lớn nhất từ trước đến nay của DANAFF, quy tụ hàng trăm nhà làm phim, nghệ sĩ và tác phẩm điện ảnh trong khu vực. Sau 3 kỳ tổ chức thành công, DANAFF năm nay ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu chuyên môn.

LHP có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước cùng 102 bộ phim với gần 200 suất chiếu phục vụ công chúng. Không chỉ các tác phẩm tranh giải, nhiều chương trình điện ảnh đặc sắc, các buổi giao lưu với đoàn làm phim, chiếu phim ngoài trời, triển lãm và hoạt động trải nghiệm sẽ diễn ra liên tục tại nhiều địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng và Hội An, đưa không khí LHP lan tỏa từ các rạp chiếu ra không gian công cộng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sức hút của DANAFF nằm ở việc khán giả có cơ hội tiếp cận nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, trong đó có những bộ phim hiếm khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến hoặc hệ thống phát hành thương mại, đồng thời người làm nghề cũng có điều kiện trao đổi trực tiếp về những xu hướng phát triển mới của điện ảnh hiện nay.

DANAFF IV còn được kỳ vọng trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch lớn của Đà Nẵng. Hàng loạt hoạt động bên lề như gian hàng DANAFF, không gian giới thiệu các bối cảnh quay tại Đà Nẵng, các chương trình tham quan, chiếu phim ngoài trời... góp phần kể câu chuyện về một Đà Nẵng năng động, sáng tạo thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

DANAFF IV quy tụ hơn 1.000 đại biểu, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế tham dự ẢNH: HOÀNG SƠN

"Sau 3 kỳ tổ chức, DANAFF đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của TP.Đà Nẵng, đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Đến với lần tổ chức thứ 4, LHP tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa TP.Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế", bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều qua (27.6).

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc LHP, trong bối cảnh điện ảnh ngày càng chịu áp lực thương mại hóa, các LHP giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ những giá trị nghề nghiệp. Nếu thiếu những sân chơi chuyên môn như LHP, điện ảnh rất dễ chạy theo doanh thu, những đề tài ăn khách hoặc thị hiếu nhất thời mà xem nhẹ chất lượng nghệ thuật và các chuẩn mực nghề nghiệp. Bà Ngô Phương Lan cho rằng LHP là nơi xác lập và gìn giữ các tiêu chuẩn của điện ảnh thông qua sự đánh giá của hội đồng giám khảo chuyên môn, đồng thời phản ánh thị hiếu công chúng bằng các giải thưởng do khán giả bình chọn. Không gian này cũng tạo điều kiện để nhiều dòng phim, phong cách sáng tác, nền văn hóa và quốc gia cùng gặp gỡ, giúp khán giả lẫn người làm nghề có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và học hỏi từ những xu hướng điện ảnh đa dạng trên thế giới.

… Đến đầu tư hệ sinh thái điện ảnh

Điểm khác biệt lớn nhất của DANAFF IV nằm ở việc mở rộng mạnh mẽ các hoạt động chuyên môn, hướng đến phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối cho ngành điện ảnh. Thay vì chỉ tập trung vào trình chiếu và trao giải, LHP năm nay dành nhiều không gian cho đào tạo, phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Lần đầu tiên DANAFF Industry Days được đưa vào chương trình chính thức với chuỗi hoạt động kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà đầu tư và các đối tác trong, ngoài nước. Quy tụ 10 hãng phim cùng hơn 20 đối tác quốc tế, chương trình tạo điều kiện để các dự án điện ảnh VN tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường phát hành.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy và Quả cầu vàng Jane Seymour giao lưu với báo chí tại họp báo DANAFF IV ẢNH: HOÀNG SƠN

Cùng với đó, DANAFF Talents tiếp tục trở thành điểm nhấn với các hoạt động Workshop Ươm mầm tài năng, Script Lab, Vườn ươm dự án Art-house, Project Market và các lớp Master Class. Năm nay, chương trình thu hút 191 dự án gửi về, lựa chọn 17 dự án tham gia phát triển chuyên sâu, đồng thời quy tụ hơn 50 học viên tham gia các lớp diễn xuất do những chuyên gia quốc tế trực tiếp hướng dẫn. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của DANAFF trong việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến hoàn thiện dự án.

Nữ nghệ sĩ Kiều Chinh, biểu tượng điện ảnh gốc Việt tại Hollywood, tham dự họp báo DANAFF IV ẢNH: HOÀNG SƠN

TS Ngô Phương Lan cho biết sau 3 kỳ tổ chức, điều rõ ràng là DANAFF không chỉ hướng tới việc giới thiệu những bộ phim hay mà còn mong muốn trở thành một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, nơi các nhà làm phim, doanh nghiệp điện ảnh và khán giả đều tìm thấy giá trị của mình. Đây là bước đi cần thiết để hỗ trợ sự phát triển bền vững của điện ảnh VN trong bối cảnh hội nhập, đồng thời mở rộng thị trường điện ảnh VN ra quốc tế. Bà cũng nhấn mạnh đến việc nuôi dưỡng cộng đồng người xem phim trẻ. Bên cạnh đó, các hội thảo về trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mô hình công nghiệp điện ảnh tiếp tục mở rộng góc nhìn nghề nghiệp, giúp người làm phim tiếp cận những xu hướng mới của điện ảnh thế giới.

Hơn 50 suất giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả được tổ chức sau các buổi chiếu. Đặc biệt, toàn bộ vé xem phim được phát miễn phí thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận các hoạt động của LHP.

Để chuẩn bị cho sự kiện, TP.Đà Nẵng đã hoàn tất công tác hậu cần, cơ sở vật chất và nhân lực. Rạp Lê Độ được nâng cấp kịp tiến độ phục vụ LHP; khoảng 300 đoàn viên thanh niên và 150 tình nguyện viên được huy động tham gia công tác đón tiếp, hỗ trợ đại biểu và vận hành các hoạt động trong suốt tuần lễ điện ảnh.