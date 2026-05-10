Phim dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 4 tăng mạnh

DANAFF 4 do UBND TP.Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN (VFDA) tổ chức, dự kiến đón khoảng 900 đại biểu, trong đó có khoảng 200 khách quốc tế tham dự.

Theo ban tổ chức, chương trình gồm nhiều hoạt động như chiếu phim dự thi và không dự thi, 3 hội thảo quốc tế, 7 chương trình chuyên ngành cùng các hoạt động bên lề như giao lưu nghệ sĩ, họp báo, tham quan, chiếu phim ngoài trời và tiệc chiêu đãi. Lễ khai mạc và bế mạc dự kiến diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức đã tuyển chọn 12 phim châu Á vào hạng mục tranh giải và 19 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á.

DANAFF 4 dự kiến tổ chức chiếu phim tại 5 cụm rạp với 8 phòng chiếu, đồng thời thực hiện 7 suất chiếu ngoài trời tại các địa điểm công cộng. Vé xem phim sẽ được phát hành theo hình thức kết hợp, gồm 50% vé online phục vụ khán giả và 50% vé giấy dành cho đại biểu, khách mời. Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng quốc tế và môi trường số. DANAFF 4 đã quảng bá tại các liên hoan phim lớn ở Busan (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Hồng Kông (Trung Quốc)… Bộ nhận diện thương hiệu sự kiện hiện đã hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi làm việc chiều 8.5, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết TP đã chủ động phối hợp với VFDA xây dựng kế hoạch triển khai DANAFF 4, đến nay các phần việc cơ bản đều được thực hiện đúng tiến độ. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai các phần việc bảo đảm đúng tiến độ; đồng thời lưu ý công tác hậu cần, an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra LHP. Đối với vướng mắc liên quan phòng chiếu thứ hai tại rạp Lê Độ, Chủ tịch UBND TP giao Sở VH-TT-DL phối hợp xử lý để sớm đưa vào hoạt động phục vụ DANAFF 4.