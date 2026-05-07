Ngọc Trinh nói về cát sê khi đóng phim điện ảnh

Sau phim Chị dâu, Ngọc Trinh tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với vai Thanh trong phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ. Đây là lần đầu cô thử sức với dòng phim kinh dị mang màu sắc tâm linh, đồng thời cũng là vai diễn khiến người đẹp áp lực nhiều nhất từ trước đến nay.

Ngọc Trinh cho biết khi mới nhận kịch bản, cô từng muốn từ chối vì không đủ tự tin với nhân vật. Theo người đẹp, khó nhất không nằm ở thoại mà ở những phân đoạn phải diễn hoàn toàn bằng cảm xúc nội tâm.

“Tôi là người không sợ ma và chưa từng gặp nên cũng không biết cảm giác sợ như thế nào. Những cảnh sợ hãi trong phim đều phải tự tưởng tượng ra hết”, cô chia sẻ.

Ngọc Trinh thừa nhận áp lực lớn nhất hiện tại là diễn xuất, đặc biệt với những cảnh nội tâm không có thoại Ảnh: MK NGUYỄN

Nữ người mẫu nói những cảnh không có thoại, không có tương tác với bạn diễn khiến cô áp lực hơn cả. Dù vậy, sau khi xem lại thành phẩm, Ngọc Trinh cho biết cô “thở phào nhẹ nhõm” vì kết quả tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn khá dè dặt khi nhắc đến khả năng diễn xuất của bản thân. Cô cho rằng phần lớn thành quả mình có được đến từ sự hỗ trợ của đạo diễn và ê kíp.

“Tôi tự tin mình là một diễn viên, nhưng để gọi là diễn viên giỏi thì tôi chưa dám nhận”, Ngọc Trinh bộc bạch.

Ngọc Trinh cũng cho biết hiện tại điều khiến cô áp lực nhất không phải ngoại hình hay công việc kinh doanh, mà là diễn xuất. Nữ người mẫu xem việc khán giả bắt đầu chú ý, bàn luận về diễn xuất của mình là tín hiệu tích cực. “Ít nhất mình vẫn còn sự tò mò để khán giả muốn ra rạp xem mình thể hiện như thế nào”, cô chia sẻ.

Ngọc Trinh tiết lộ lý do từ chối nhiều phim

Sau sự thành công của phim Chị dâu, Ngọc Trinh tiết lộ cô nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, không phải dự án nào người đẹp cũng nhận lời.

“Có những kịch bản giống dạng vai tôi từng đóng trước đây. Có kịch bản tôi thích nhưng lịch quay không phù hợp, hoặc cát sê chưa đúng với giá trị của mình”, cô nói.

Khi được hỏi liệu có nhận một dự án hay nhưng cát sê thấp hay không, Ngọc Trinh cho biết cô vẫn cân nhắc nếu mức thù lao “thấp vừa phải”.

“Nếu cát sê thấp quá thì tôi không nhận. Tôi nghĩ người ta phải tôn trọng giá trị hình ảnh và giá trị của bản thân mình”, Ngọc Trinh bày tỏ quan điểm.

Nhan sắc Ngọc Trinh ở tuổi 37 Ảnh: MK NGUYỄN

Người đẹp khẳng định bản thân không dùng diễn xuất để định giá cát sê vì cô chưa đủ tự tin về năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, cô hiểu sức hút và giá trị hình ảnh của mình ở đâu. Theo Ngọc Trinh, nếu chỉ vì quá thích dự án mà phía sản xuất không công nhận giá trị của cô thì điều đó khiến cô cảm thấy không được tôn trọng.

Ngoài phim ảnh, nữ người mẫu cho biết công việc kinh doanh hiện tại vẫn ổn định nên cô không chịu áp lực phải nhận phim bằng mọi giá. Với cô, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sức hút của nhân vật và dự án.

Ngọc Trinh cũng thừa nhận sau nhiều biến cố, cô thay đổi khá nhiều trong cách sống lẫn cách phát ngôn. Người đẹp cho biết hiện tại cô tiết chế hơn trong mọi thứ, từ hình ảnh cá nhân cho tới cách trả lời những câu hỏi hóc búa.

“Bây giờ tôi chỉ quan tâm bản thân có hạnh phúc không, công việc mình làm có tốt không và mình có sống trách nhiệm với những gì mình nhận hay không”, cô chia sẻ.

Nữ người mẫu nói thêm hiện cô không còn quá đặt nặng chuyện công chúng nhìn nhận mình thế nào như trước đây. Thay vào đó, cô muốn tập trung nhiều hơn cho công việc, cuộc sống cá nhân và những giá trị khiến bản thân cảm thấy tích cực.