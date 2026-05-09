'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng

Sáng nay 9.5, trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện IRONMAN tại TP.Đà Nẵng, giải 3 môn phối hợp cự ly ngắn SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 đã diễn ra sôi động tại khu vực công viên Biển Đông, thu hút gần 300 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

SUNRISE SPRINT Việt Nam gồm 3 nội dung: 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy bộ. Đường đua xuất phát và về đích tại công viên Biển Đông, một trong những địa điểm biểu trưng của TP.Đà Nẵng và là trung tâm chính của tuần lễ IRONMAN năm nay.

Gần 300 VĐV tranh tài sôi động ở nội dung SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 tại công viên Biển Đông (Đà Nẵng) ẢNH: IRONMAN

Các VĐV xuất phát ở nội dung bơi 750 m tại giải SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 bên bờ biển Đà Nẵng ẢNH: IRONMAN

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của huyền thoại 3 môn phối hợp Mark Allen ở phần thi bơi thuộc hạng mục tiếp sức đồng đội nam. Đây cũng là lần đầu tiên Mark Allen thi đấu tại Đà Nẵng, mang đến nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng yêu thể thao sức bền.

Huyền thoại 6 lần vô địch thế giới IRONMAN Mark Allen lần đầu tranh tài đường đua SUNRISE SPRINT tại Đà Nẵng

Bên cạnh đó, giải còn có sự tham gia của VĐV 3 môn phối hợp Nguyễn Thị Trà My trong phần thi bơi hạng mục tiếp sức đồng đội, như màn khởi động trước thềm cuộc đua IRONMAN cự ly toàn phần diễn ra ngày mai 10.5.

Nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao và phong cách sống năng động cũng góp mặt tại sự kiện như runner/trail runner Trần Hồng Nhung và diễn viên Khả Ngân.

Các VĐV chinh phục nội dung đạp xe 20 km qua những cung đường ven biển tại SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 ẢNH: IRONMAN

Ở nội dung chung cuộc nam, VĐV 16 tuổi Hugo Tan (Malaysia) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 1 giờ 9 phút 53 giây. Xếp sau là Khanh Le (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 10 phút 15 giây và Long Trịnh Thế (Việt Nam) đạt 1 giờ 10 phút 24 giây.

Ở nội dung nữ, Emma Haywood (Australia) giành vị trí cao nhất với thời gian 1 giờ 13 phút 9 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Landel Mae Pascua (Philippines) và Dao Han (Việt Nam)

VĐV bứt tốc trên cung đường chạy ven biển Đà Nẵng tại giải SUNRISE SPRINT ẢNH: IRONMAN

Đáng chú ý, đội tiếp sức nam có sự góp mặt của Mark Allen đã giành hạng nhì chung cuộc, để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên huyền thoại IRONMAN tranh tài tại Đà Nẵng.

Cùng ngày, giải IRONKIDS Việt Nam 2026 cũng diễn ra sôi động tại khu vực Công viên Biển Đông với gần 500 VĐV nhí từ 5 - 15 tuổi tham gia.

Những “chiến binh nhí” tự tin chinh phục thử thách bơi - đạp - chạy tại IRONKIDS Việt Nam 2026 ẢNH: IRONMAN

IRONKIDS Việt Nam gồm các nội dung triathlon (bơi - đạp - chạy) và aquathlon (bơi - chạy), được chia theo 2 nhóm tuổi 5 - 10 và 11 - 15.

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động hướng đến trải nghiệm, tinh thần thể thao và hành trình chinh phục thử thách của mỗi VĐV nhí nên thành tích sẽ không được công bố công khai. Sau giải đấu, chứng chỉ hoàn thành điện tử sẽ được gửi đến từng VĐV như dấu ấn ghi nhận hành trình các em đã vượt qua.

Sáng mai 10.5, VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng) với quy mô kỷ lục gần 4.700 VĐV đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần 140,6 dặm (226 km). Ở cự ly toàn phần, VĐV phải hoàn thành liên tiếp 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ trong một ngày duy nhất. Đối với VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, các VĐV sẽ tranh tài với các nội dung bơi 1,9 km, đạp xe 90 km, chạy bộ 21,1 km. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của làng 3 môn phối hợp thế giới, như: Mark Allen và Yee Sze Mun cùng các VĐV Việt Nam, như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My...



