Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
09/05/2026 15:56 GMT+7

Gần 800 VĐV trong và ngoài nước đã tranh tài sôi động tại SUNRISE SPRINT và IRONKIDS Việt Nam 2026 diễn ra ở Đà Nẵng. Đặc biệt, huyền thoại IRONMAN Mark Allen đã khuấy động đường đua SUNRISE SPRINT, tạo điểm nhấn cho ngày hội thể thao sức bền bên bờ biển miền Trung.

Sáng nay 9.5, trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện IRONMAN tại TP.Đà Nẵng, giải 3 môn phối hợp cự ly ngắn SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 đã diễn ra sôi động tại khu vực công viên Biển Đông, thu hút gần 300 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

SUNRISE SPRINT Việt Nam gồm 3 nội dung: 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy bộ. Đường đua xuất phát và về đích tại công viên Biển Đông, một trong những địa điểm biểu trưng của TP.Đà Nẵng và là trung tâm chính của tuần lễ IRONMAN năm nay.

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Gần 300 VĐV tranh tài sôi động ở nội dung SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 tại công viên Biển Đông (Đà Nẵng)

ẢNH: IRONMAN

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 2.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 3.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Các VĐV xuất phát ở nội dung bơi 750 m tại giải SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026 bên bờ biển Đà Nẵng

ẢNH: IRONMAN

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của huyền thoại 3 môn phối hợp Mark Allen ở phần thi bơi thuộc hạng mục tiếp sức đồng đội nam. Đây cũng là lần đầu tiên Mark Allen thi đấu tại Đà Nẵng, mang đến nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng yêu thể thao sức bền.

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 5.

Huyền thoại 6 lần vô địch thế giới IRONMAN Mark Allen lần đầu tranh tài đường đua SUNRISE SPRINT tại Đà Nẵng

ẢNH: IRONMAN

Bên cạnh đó, giải còn có sự tham gia của VĐV 3 môn phối hợp Nguyễn Thị Trà My trong phần thi bơi hạng mục tiếp sức đồng đội, như màn khởi động trước thềm cuộc đua IRONMAN cự ly toàn phần diễn ra ngày mai 10.5.

Nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao và phong cách sống năng động cũng góp mặt tại sự kiện như runner/trail runner Trần Hồng Nhung và diễn viên Khả Ngân.

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 6.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 7.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 8.

Các VĐV chinh phục nội dung đạp xe 20 km qua những cung đường ven biển tại SUNRISE SPRINT Việt Nam 2026

ẢNH: IRONMAN

Ở nội dung chung cuộc nam, VĐV 16 tuổi Hugo Tan (Malaysia) xuất sắc giành hạng nhất với thành tích 1 giờ 9 phút 53 giây. Xếp sau là Khanh Le (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 10 phút 15 giây và Long Trịnh Thế (Việt Nam) đạt 1 giờ 10 phút 24 giây.

Ở nội dung nữ, Emma Haywood (Australia) giành vị trí cao nhất với thời gian 1 giờ 13 phút 9 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Landel Mae Pascua (Philippines) và Dao Han (Việt Nam)

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 9.

VĐV bứt tốc trên cung đường chạy ven biển Đà Nẵng tại giải SUNRISE SPRINT

ẢNH: IRONMAN

Đáng chú ý, đội tiếp sức nam có sự góp mặt của Mark Allen đã giành hạng nhì chung cuộc, để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên huyền thoại IRONMAN tranh tài tại Đà Nẵng.

Cùng ngày, giải IRONKIDS Việt Nam 2026 cũng diễn ra sôi động tại khu vực Công viên Biển Đông với gần 500 VĐV nhí từ 5 - 15 tuổi tham gia.

'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 10.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 11.
'Tượng đài' IRONMAN Mark Allen khuấy động đường đua tại Đà Nẵng- Ảnh 12.

Những “chiến binh nhí” tự tin chinh phục thử thách bơi - đạp - chạy tại IRONKIDS Việt Nam 2026

ẢNH: IRONMAN

IRONKIDS Việt Nam gồm các nội dung triathlon (bơi - đạp - chạy) và aquathlon (bơi - chạy), được chia theo 2 nhóm tuổi 5 - 10 và 11 - 15.

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động hướng đến trải nghiệm, tinh thần thể thao và hành trình chinh phục thử thách của mỗi VĐV nhí nên thành tích sẽ không được công bố công khai. Sau giải đấu, chứng chỉ hoàn thành điện tử sẽ được gửi đến từng VĐV như dấu ấn ghi nhận hành trình các em đã vượt qua.

Sáng mai 10.5, VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng) với quy mô kỷ lục gần 4.700 VĐV đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần 140,6 dặm (226 km). Ở cự ly toàn phần, VĐV phải hoàn thành liên tiếp 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ trong một ngày duy nhất.

Đối với VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, các VĐV sẽ tranh tài với các nội dung bơi 1,9 km, đạp xe 90 km, chạy bộ 21,1 km.

Sự kiện năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của làng 3 môn phối hợp thế giới, như: Mark Allen và Yee Sze Mun cùng các VĐV Việt Nam, như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My...


Tin liên quan

Đà Nẵng lần đầu đăng cai IRONMAN 140.6: 'Đường đua thép' hút khách quốc tế

Đà Nẵng lần đầu đăng cai IRONMAN 140.6: 'Đường đua thép' hút khách quốc tế

Lần đầu tiên tổ chức IRONMAN 140.6 tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã đưa một trong những giải thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh đến gần hơn với cộng đồng trong nước, tạo cú hích rõ nét cho chiến lược phát triển du lịch thể thao, hướng đến dòng khách quốc tế chất lượng cao.

Khám phá thêm chủ đề

ironman Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận