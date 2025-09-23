Kỷ nguyên mới của thể thao sức bền: IRONMAN toàn phần đến Việt Nam vào năm 2026

Ngày 23.9, tại Đà Nẵng, Tập đoàn IRONMAN (IRONMAN Group) tổ chức họp báo chính thức công bố thông tin Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần (Full Distance), sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 10.5.2026.

Khoảnh khắc công bố giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam trong buổi họp báo ở Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mới trên bản đồ những giải đấu sức bền hàng đầu thế giới. IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, một giải đấu quen thuộc đã duy trì từ năm 2015, góp phần lan tỏa phong trào 3 môn phối hợp tại Việt Nam suốt 1 thập kỷ qua.

Theo công bố, đường đua IRONMAN toàn phần tại TP.Đà Nẵng gồm 3 nội dung: bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180 km qua cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp, cầu Thuận Phước và những cánh đồng ngoại ô; chạy bộ 42,2 km dọc bờ biển Mỹ Khê với đích đến tại Công viên Biển Đông. Những VĐV xuất sắc sẽ giành suất tham dự giải vô địch thế giới IRONMAN 2026.

Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng sau 10 năm đã trở thành sân chơi quen thuộc, thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tế ẢNH: IRONMAN DA NANG 2025

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành Khu vực châu Á của IRONMAN Group, cho biết: "Đà Nẵng đã chứng minh là điểm đến đăng cai tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 trong suốt 10 năm qua. Việc lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần tại Việt Nam là bước tiến quan trọng, mang đến cơ hội trải nghiệm cho cả VĐV quốc tế lẫn cộng đồng địa phương".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định việc đăng cai IRONMAN toàn phần 2026 là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới của TP.Đà Nẵng.

"Thành phố sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng, nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm thành công, qua đó quảng bá Đà Nẵng như một điểm đến năng động, hiện đại và giàu sức hút", bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho rằng sự kiện này không chỉ nâng tầm hình ảnh TP.Đà Nẵng mà còn tạo động lực phát triển hệ sinh thái thể thao sức bền bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và ngành du lịch địa phương.

Ông Trịnh Bằng, đại diện Sunrise Events Vietnam (đơn vị đồng tổ chức), nhấn mạnh: "Từ khi đưa IRONMAN 70.3 về Việt Nam năm 2015, chúng tôi đã tin tưởng đất nước có đủ điều kiện để đăng cai một giải IRONMAN toàn phần. Sau 1 thập kỷ, cộng đồng VĐV ngày càng lớn mạnh, hạ tầng thể thao được chuẩn hóa và giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi đẳng cấp thế giới".

Các “người thép” háo hức chờ ngày tranh tài tại IRONMAN toàn phần 2026 ở Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Cổng đăng ký chính thức IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ mở từ ngày 25.9 tại địa chỉ https://www.ironman.com/races/im-vietnam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn VĐV và người hâm mộ quốc tế, mà còn mang lại cú hích lớn cho ngành thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia.