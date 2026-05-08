Đà Nẵng lần đầu đăng cai IRONMAN 140.6: 'Đường đua thép' hút khách quốc tế

Đà Nẵng trở thành điểm đến IRONMAN

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các trung tâm du lịch thể thao khu vực như Phuket, Singapore, Bali..., TP.Đà Nẵng đang lựa chọn hướng đi khác biệt, định vị thương hiệu bằng các sự kiện thể thao quốc tế mang tính biểu tượng.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi thành phố lần đầu đăng cai VNG IRONMAN 140.6, song hành cùng mùa giải thứ 10 của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Đây là bước tiến về quy mô tổ chức, cũng là "phép thử" năng lực đối với thành phố Đà Nẵng trong việc chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe của một giải đấu toàn phần.

Sáng sớm ngày 10.5, IRONMAN 140.6 khởi động tại Đà Nẵng, điểm xuất phát là công viên Biển Đông ở bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, việc đăng cai VNG IRONMAN 140.6 là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của thành phố. Định hướng phát triển được xác định rõ lấy văn hóa và thiên nhiên làm nền tảng, tạo nên trải nghiệm chân thực cho VĐV và du khách.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng nhấn mạnh chính địa hình ven biển Đà Nẵng đã trở thành lợi thế cạnh tranh. Các cung đường thi đấu dọc trục Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà), băng qua những cây cầu biểu tượng và trải dài theo bờ biển... mang đến trải nghiệm hiếm có cho VĐV khi tham gia thi đấu tại Đà Nẵng.

Từ quy mô khoảng 1.000 VĐV năm 2015, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đã tăng lên hơn 3.500 người vào năm 2025. Năm 2026, giải ghi nhận hơn 3.100 VĐV đến từ 90 quốc gia đăng ký, trong đó có hơn 300 VĐV thuộc hệ thống All World Athlete (AWA), minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của điểm đến.

Cú hích kinh tế và hệ sinh thái du lịch thể thao

Không đơn thuần là một cuộc thi, IRONMAN đang trở thành "đòn bẩy" kinh tế cho du lịch Đà Nẵng. Theo thống kê từ Ban tổ chức, sau 9 mùa giải, sự kiện này mang lại khoảng 65 triệu USD cho thành phố; riêng năm 2025, tuần lễ IRONMAN đóng góp hơn 9 triệu USD.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, khu vực công viên Biển Đông (bán đảo Sơn Trà) "biến" thành làng thể thao với các hoạt động expo (hội chợ triển lãm quy mô lớn), giao lưu cộng đồng, kết nối VĐV và du khách. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trong mùa du lịch của du khách khi đến Đà Nẵng.

Ông Chris Morris, Giám đốc vận hành IRONMAN khu vực châu Á, nhận định việc đưa cự ly toàn phần đến Việt Nam là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào 3 môn phối hợp, đồng thời mở ra cơ hội để VĐV chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Đáng chú ý, tuần lễ VNG IRONMAN 2026 dự kiến đón hơn 4.700 VĐV, trong đó khoảng 1.800 người là khách quốc tế, tăng hơn 80% so với mùa đầu tiên. Cổng đăng ký cũng đã đóng sớm trước 2 tháng, cho thấy sức hút vượt kỳ vọng của sự kiện.

Ban tổ chức cho biết sáng sớm ngày 10.5, các VĐV sẽ xuất phát tại công viên Biển Đông. Cung đường thi đấu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa người tham gia đi qua nhiều tuyến ven biển đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng.

Bên cạnh nội dung thi đấu chính, các hoạt động vệ tinh như Newborns Vietnam Run Out, SUNRISE SPRINT hay IRONKIDS góp phần mở rộng tệp người tham gia, từ trẻ em đến VĐV phong trào, hình thành hệ sinh thái thể thao đa tầng.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các tên tuổi như Mark Allen, Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Tuna Đặng… không chỉ nâng tầm chuyên môn mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho mùa giải.

Từ một giải đấu thể thao, IRONMAN đang dần trở thành câu chuyện thương hiệu của thành phố biển Đà Nẵng. Khi những "đường đua thép" được định hình như một sản phẩm du lịch độc đáo, thành phố không chỉ đón VĐV mà còn từng bước chinh phục dòng khách quốc tế bằng trải nghiệm khác biệt, bền vững.