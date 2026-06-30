Điện ảnh Việt cần cơ chế để cất cánh

Phát biểu tại hội thảo Diện mạo điện ảnh VN thời đổi mới trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra hôm qua 29.6, các nhà quản lý, chuyên gia và đạo diễn đều cho rằng sau 40 năm đổi mới, điện ảnh VN đã có bước phát triển mạnh mẽ, song để bứt phá thành ngành công nghiệp văn hóa vẫn cần một cơ chế đủ mạnh và môi trường sáng tạo thông thoáng.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Jérôme Baron, Giám đốc Nghệ thuật LHP Ba châu lục, Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim VN dự thi, cho rằng sau nhiều năm hình ảnh VN chủ yếu được định hình qua điện ảnh Hollywood về chiến tranh, điện ảnh đổi mới đã giúp VN giành lại quyền tự kể câu chuyện của mình. Những tác phẩm như Cô gái trên sông, Chuyện tử tế, Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy, Anh và em, Gánh xiếc rong... đã chuyển trọng tâm từ chiến tranh sang số phận con người, đưa VN từ vị thế "đối tượng của những hình ảnh do người khác tạo ra" trở thành "chủ thể của chính những hình ảnh về mình".

NSND Hoàng Cúc chia sẻ tại hội thảo về bộ phim Tướng về hưu, một tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh VN thời kỳ đổi mới ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ góc độ người làm nghề, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng VN cần sớm có cơ chế hỗ trợ đồng bộ để điện ảnh phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa. Chia sẻ kinh nghiệm làm hậu kỳ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tại Malaysia, ông đánh giá cao hệ thống hỗ trợ toàn diện của nước này, từ phát triển dự án, sản xuất đến phát hành và cơ chế hoàn tiền cho đoàn phim, đồng thời kỳ vọng VN sớm triển khai Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đạo diễn Lê Đức Tiến thì nhấn mạnh nghệ sĩ cần dám đổi mới tư duy, còn nhà quản lý phải chuyển từ "kiểm soát" sang "kiến tạo", tháo gỡ rào cản để xây dựng hệ sinh thái điện ảnh phát triển bền vững.

Phát biểu định hướng phát triển, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhận định trong bối cảnh hiện nay, điện ảnh cần được nhìn nhận là lĩnh vực hội tụ giữa văn hóa, công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Theo ông, các chủ trương, chính sách mới đang từng bước hoàn thiện thể chế, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác công - tư, quảng bá phim VN và hỗ trợ điện ảnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thời gian tới, luật Điện ảnh sẽ tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi theo hướng tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục và tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, điện ảnh VN cần tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao và đủ sức chinh phục thị trường, kể những câu chuyện VN bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để hướng tới mục tiêu trở thành một ngành công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh quốc tế.