Điện ảnh Việt đang 'khát' nữ chính đủ thực lực?

Các nhà sản xuất đã đặt cược vào những "nàng thơ" mới với kỳ vọng tạo sức hút phòng vé. Tuy nhiên, những cái tên như Uyển Ân, Đoàn Minh Anh, Mai Phương, Đoàn Thiên Ân, Tiểu Vy, Pháo… dù được trao cơ hội lớn nhưng xác suất thành công và để lại dấu ấn lại không nhiều. Nhìn lại, chỉ vài trường hợp như Đoàn Thiên Ân có được sự ghi nhận nhất định về diễn xuất lẫn sức hút khán giả, nhiều diễn viên nữ khác vẫn gây tranh cãi về năng lực diễn xuất, đài từ, biểu cảm hay độ phù hợp với nhân vật.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim Hẹn em ngày nhật thực ẢNH: ĐPCC

Không thể phủ nhận điện ảnh Việt đang có xu hướng mới hóa dàn diễn viên để phát triển đường dài. Đây là tín hiệu tích cực bởi thị trường luôn cần những gương mặt mới để tạo sức bật và thu hút khán giả trẻ. Tuy nhiên, lựa chọn của nhiều ê kíp sản xuất chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thay vì đặt tiêu chí hợp vai và khả năng diễn xuất lên hàng đầu, nhiều dự án lại ưu tiên độ nhận diện, lượng người theo dõi trên mạng xã hội hay danh hiệu hoa hậu, như một công thức kéo truyền thông.

Kết quả là không ít nữ chính bước vào vai diễn với sự non nớt thấy rõ. Có người ngoại hình đẹp nhưng thiếu chiều sâu nội tâm, có người thoại đều đều, biểu cảm đơn điệu, không tạo được "phản ứng hóa học" với bạn diễn nam. Một số trường hợp còn bị nhận xét cảm xúc chỉ quanh quẩn ở việc trợn mắt, cau có hoặc khóc lóc theo lối cường điệu. Điện ảnh Việt vẫn thiếu lớp nữ diễn viên kế cận đủ bản lĩnh để cân bằng giữa áp lực doanh thu và kỳ vọng nghệ thuật.

Một thực tế khác là việc nhiều diễn viên nữ trẻ xuất hiện liên tục trong các dự án nhưng thiếu điểm nhấn khiến khán giả nhanh chóng rơi vào cảm giác "bội thực". Khi diễn viên chưa đủ độ chín nghề nhưng lại phủ sóng dày đặc, hình ảnh dễ trở nên nhàm chán, thiếu sức bật. Điều khán giả cần vẫn là những nhân vật nữ sống động, có chiều sâu và những gương mặt diễn xuất tốt khiến người xem tin vào cảm xúc trên màn ảnh.